Se il Barcellona non risolve la questione dei box Vip rischia di perdere Lamine Yamal (As)

Il club dimostrare al revisore dei conti entro che i box sono una risorsa reale già adesso. Jorge Mendes, agente di Yamal, “sta anche facendo pressione sul club”

Secondo As, i veri problemi per il Barcellona devono ancora arrivare. Il via libera a Dani Olmo e Pau Víctor per giocare fino a fine stagione è una piccola vittoria. Anche perché il Barça si ritrova ancora una volta in una posizione molto delicata in vista del 30 giugno.

Il club nei conti presentati alla Liga aveva previsto anche i ricavi di cento milioni di euro derivanti dalla vendita del 5% dell’operazione, nei prossimi 30 anni, dei box VIP del nuovo stadio. Tuttavia “il suo nuovo revisore dei conti, Crowe Global, non li considera perché il progetto Spotify Camp Nou non è terminato“. E quindi, “finché i lavori non saranno finiti, non sarà possibile includerle tra i ricavi futuri”.

Il Barcellona rischia di peggio che la non registrazione di Olmo e Pau Victor

E un bel problema per Laporta e per il Barcellona. Significa che dovrà sottostare a regole di fair play ancora più stringenti della regola dell’1:1, un giocatore entra solo se uno di pari valore esce, spiegata in soldoni.

“Il compito del Barcellona – continua As – è dimostrare al revisore dei conti entro il 30 giugno che i palchi sono una risorsa reale, indipendentemente dal fatto che il Camp Nou sia operativo o meno. Se così fosse, e anche la Liga desse il via libera, il Barcellona tornerebbe alla regola dell’1:1. Per ora, almeno, il club di Barcellona è soddisfatto del fatto che questi tre mesi di “normalità finanziaria” gli abbiano permesso di concludere i rinnovi con giocatori del calibro di Gavi , Araújo , Pedri e Iñigo Martínez“.

Ma ci sono anche altri rinnovi in programma. “Come quelli di Szczesny , De Jong e soprattutto Lamine Yamal“. E qui il Barça rischia i dolori. “Il Barcellona ha bisogno di creare lo spazio finanziario per offrire un contratto” al piccolo campione. “La soluzione 1:1 gli permetterebbe di farlo senza dover effettuare alcuna vendita“. Ma se i piani del club dovessero fallire, “potrebbe essere costretto a effettuare più d’una cessione (o qualcosa di più) per rinnovare il contratto del suo giocatore di punta“. O, nel peggiore dei casi, di perdere Lamine Yamal.

Jorge Mendes, agente oltre che di Lamine Yamal anche di Joao Felix, ha dichiarato che Lamine rimarrà al Barcellona, ​​ma “sta anche facendo pressione sul club e ha già detto di no un paio di volte a proposte formali, che finora non sono riuscite a rinnovarlo perché vigeva la regola dell’1:1“.

