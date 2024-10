Il Napoli ad un passo da Guido Rodriguez, centrocampista del Betis (Tyc Sport)

Mediano argentino classe ’94. In stagione 24 presenze, due gol e un assist. A fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Betis

Secondo quanto scrive su Twitter César Luis Merlo, giornalista di Tyc Sport, il mediano argentino Guido Rodriguez è in trattativa avanzata con il Napoli.

Secondo il noto giornalista sudamericano, il club di De Laurentiis è a un passo dall’accordo col calciatore in scadenza di contratto col Betis Siviglia.

Tuttomercatoweb riporta anche le parole di Ramón Alarcón, amministratore delegato della società andalusa, che ha spiegato a ‘Radio Sevilla’ che ci sarà un ultimo tentativo per rinnovare il suo contratto: «Ci incontreremo di nuovo con lui alla fine della stagione», ha detto qualche giorno fa.

Le possibilità che Guido Rodriguez rimanga a Siviglia sono piuttosto remote e il Napoli è avanti a tutte le altre pretendenti. Negli scorsi giorni il nome di Rodriguez è stato accostato anche alla Juventus, oltre che al Barcellona.

Le parole del giornalista César Luis Merlo

“Guido Rodríguez, il cui contratto con il Betis scade il 30 giugno, ha avanzato le trattative per firmare con il Napoli. Anche se la trattativa non è chiusa, è un’opzione concreta per l’argentino“.

🚨Guido Rodríguez, cuyo contrato con el Betis termina el 30 de junio, tiene negociaciones avanzadas para fichar en el Nápoli.

*️⃣Si bien hoy no está cerrado, es la chance más concreta para el argentino. pic.twitter.com/ygVIFUdrRU — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 17, 2024

Chi è Guido Rodriguez

Centrocampista argentino classe ’94 (30 anni) in forza al Betis Siviglia. All’occorrenza può anche giocare da centrale di difesa, ma il suo ruolo naturale è davanti alla difesa. In stagione ha collezionato 24 presenze, tra campionato ed Europa League, con due gol e un assist.

Il mercato del Napoli

Manna incontra David che ha accettato i tre milioni d’ingaggio (Gazzetta)

Manna già lavora per il Napoli, incontra David che ha accettato i tre milioni d’ingaggio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano.

I presupposti per l’acquisto di David ci sono quasi tutti. È quanto emerge dopo l’incontro tra Manna e alcuni intermediari del giocatore, che si è tenuto la scorsa settimana. Il direttore sportivo ha ottenuto il permesso dalla Juventus di cominciare anzitempo la collaborazione col Napoli. Così, nel confronto sono state gettate le basi di un’operazione che non dovrebbe trovare intoppi, se venisse avviata. David ha già dato la disponibilità al trasferimento, indipendentemente da come gli azzurri chiuderanno quest’annata turbolenta, e quindi da quale coppa europea disputeranno la prossima stagione.

Attualmente l’attaccante percepisce circa un milione d’ingaggio più bonus. Il Napoli è disposto a triplicare l’importo facendogli sottoscrivere un quinquennale, mantenendo una parte variabile legata sia ai traguardi collettivi sia al rendimento individuale. Una formula che a Castel Volturno è adottata quasi in automatico per chi occupa ruoli offensivi e David l’ha accettata con favore. Resteranno, ovviamente, da discutere le altre questioni contrattuali, come l’inserimento di una clausola rescissoria e i diritti d’immagine. Ma questi aspetti potranno essere approfonditi più avanti.

ilnapolista © riproduzione riservata