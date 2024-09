Lazio, Sarri si è dimesso. Il club pensa a Rocchi per sostituirlo

Lotito non ha ancora accettato le dimissioni. Ieri sera la sconfitta in casa contro l’Udinese. Sarri lascia la Lazio al nono posto

Maurizio Sarri si è dimesso dalla carica di allenatore della Lazio. Lo ha scritto Sport Mediaset prima di tutti.

L’annuncio sarebbe stato fatto alla squadra prima dell’allenamento del pomeriggio. Ma Lotito non le ha ancora accettate.

Scrive Sport Mediaset che, secondo quanto si apprende, i possibili sostituti sarebbero quelli di Rocchi, Klose e Gregucci. Cittaceleste.it invece scrive:

“Maurizio Sarri avrebbe presentato le sue dimissioni. La Lazio avrebbe individuato Tommaso Rocchi come sostituto e traghettatore“.

Già questa mattina Tuttomercatoweb scriveva di un colloquio chiarificatore prima dell’allenamento di questo pomeriggio.

“Tra poco andrà in scena un altro colloquio con la squadra, con l’allenamento previsto proprio alle 15, e lo stesso Sarri sta riflettendo in queste ore se dare le dimissioni, per una scelta che sarebbe comunque clamorosa, nonostante la stagione disastrosa della Lazio“.

Il Messaggero, sempre questa mattina, scriveva di un possibile ritiro ordinato da Lotito per evitare l’esonero di Sarri.

Alle 16:00 circa Gianluca Di Marzio ha riportato la notizia che la Lazio accetterà le dimissioni. Il favorito a prendere la panchina potrebbe essere Klose, che accetterebbe anche un contratto fino a giugno.

Crisi Lazio, adesso nel mirino dei tifosi è finito anche Sarri (Messaggero)

La Lazio è finita in una crisi senza via d’uscita. Dodicesima sconfitta in campionato, nono posto in classifica ed Europa lontana. Dopo l’ennesima sconfitta subita in casa, Lotito minaccia il ritiro mentre Sarri chiede alla squadra chiarezza. In questo marasma, cresce il malcontento di Immobile, sostituito ieri dopo il 2-1 dell’Udinese. Ne parla il Messaggero.

L’allenatore: «Se non mi volete più, parlate chiaro»

La Lazio perde 2-1 in casa contro l”Udinese. Il Messaggero scrive della crisi senza fine:

“Il quinto ko casalingo, il dodicesimo in campionato, il sedicesimo di quest’anno. I biancocelesti rimangono al nono posto e sprofondano insieme a Sarri e Lotito nella contestazione della Curva Nord […]. Il presidente vuole mandare tutti in ritiro per scongiurare l’esonero, Mau chiede invece di nuovo allo spogliatoio: «Se non mi volete più, parlate chiaro».

A fine gara, “negli spogliatoio è sceso anche il presidente Lotito, deluso dall’inaspettato ko e in fase di valutazione sull’eventuale ritiro. La realtà ora dice che nel mirino dei tifosi c’è anche Sarri oltre che la dirigenza“.

