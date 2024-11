Napoli, occhio al baby talento Doué del Rennes per sostituire Lindstrom (Tmw)

Ha 18 anni e ha collezionato fino ad ora 4 gol e 5 assist in 29 presenze. Tra gli osservati speciali c’è anche Akliouche del Monaco, valutato 20/25 milioni.

Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, il Napoli sta sondando due profili dalla Francia per sostituire Jesper Lindstrom.

Il Napoli monitora Akliouche e il baby talento Doué

Il danese è stato l’acquisto più costoso del mercato estivo degli azzurri, 25 milioni. Ma sarà probabilmente ceduto già dopo un anno. Ha avuto poche occasioni per dimostrare le sue qualità, ma già nel match contro l’Udinese in cui è partito titolare al posto di Kvaratskhelia ha dimostrato di non essere all’altezza di quel valore di mercato.

Tra i calciatori monitorati dal club azzurro c’è Maghnes Akliouche del Monaco, classe 2002 con 7 gol segnati quest’anno. La sua valutazione è intorno ai 20/25 milioni. Dopo l’esperienza Lindstrom, però, il Napoli potrebbe anche decidere di non voler spendere troppo per un nuovo esterno.

L’altro è Desiré Doué, talento del Rennes di 18 anni (classe 2005), che quest’anno ha collezionato 4 gol e 5 assist in 29 presenze. Ha rinnovato con il club fino al 2025, ma potrebbe essere ceduto in estate per un’offerta irrinunciabile.

Gli azzurri hanno osservato anche Fiorentina-Club Brugge per il difensore Spileers

Spileers ha 19 anni, titolare inamovibile della squadra e ha collezionato fino ad ora un gol e due assist in questa stagione. Al momento è valutato 5 milioni, ma quasi sicuramente il Brugge chiederà di più. Appartiene all’agenzia You First, la stessa di Fabian Ruiz.

“Figlio d’arte” (entrambi i suoi genitori giocavano a calcio) Nel suo stile di gioco ricorda Huijsen della Roma. La lettura di gioco e l’anticipo sono i suoi punti di forza; sa giocare meglio nelle difese a quattro rispetto che a tre. Non è un calciatore estremamente falloso, quattro ammonizioni fino ad ora in stagione.

