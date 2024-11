Jorginho rinnova con l’Arsenal. L’ex Napoli non ritornerà in Italia

Jorginho rinnova con l’Arsenal. Lo ha comunicato il club sul proprio sito ufficiale. L’ex Napoli ha firmato un prolungamento di contratto con il club fino al 2025. Si era anche parlato di un suo possibile ritorno in Italia ma l’Arsenal ha sempre ribadito la volontà di rinnovare il suo contratto.

Di seguito un estratto del comunicato:

«Il nostro nazionale italiano ha firmato per noi nel gennaio 2023 dal Chelsea e da allora è stato parte integrante della nostra squadra, collezionando più di 50 presenze in tutte le competizioni. L’allenatore Mikel Arteta ha aggiunto: “Siamo lieti che Jorgi abbia firmato un nuovo contratto con noi. Jorgi è una parte così importante della nostra squadra, un modello con grandi capacità di leadership e uno stile di gioco unico che rende tutti migliori intorno a lui in campo. Il nuovo contratto di Jorginho è soggetto al completamento degli iter regolamentari».

🔴⚪️ Jorginho: “I’m really happy to stay. There was not much to discuss because I feel really good here”.

“Just to know that they appreciate me and want me to stay longer as well, it’s a big thing for me. I feel that I have more to do, so that’s why I’m staying”. pic.twitter.com/cBReKsZuq9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2024