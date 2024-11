Preziosi: «Consiglierei a Gasperini di non andare al Napoli, è difficile lavorare con De Laurentiis»

A KK Napoli: «Gasperini ha un carattere forte, va lasciato poi lavorare senza che nessuno gli rompa le scatole. Ci fu una trattativa anni fa, ma non se ne fece poi nulla».

L’ex presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato del futuro allenatore azzurro In particolare, si è concentrato su Gian Piero Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta; ancora incognita la sua permanenza nel club bergamasco anche nella prossima stagione, è nella lista del Napoli per prendere la panchina.

Preziosi: «Consiglierei a Gasperini di non andare al Napoli»

«Se potessi dare un consiglio a Gasperini gli direi di non andare da De Laurentiis, non è semplice lavorare col presidente. Qualche anno fa ci fu una trattativa tra loro, ma poi non se ne fece più niente. Se prende Gasperini, prende un allenatore dal carattere forte, va lasciato poi lavorare senza che nessuno gli rompa le scatole».

Ha poi aggiunto:

«Andare al Napoli è sicuramente la cosa più bella che possa capitare a un giocatore o un allenatore. Solo che è difficile lavorare con De Laurentiis».

Mentre prosegue il toto-allenatore per il Napoli, con i nomi che si sorpassano a vicenda tra Conte, Gasperini, Italiano e Pioli, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha colto l’occasione per metterci del suo e alimentare le curiosità di tifosi e addetti ai lavori. Questa mattina infatti è intervenuto ai microfoni di TAG24 durante l’inaugurazione della Race for The Cure, evento per la lotta ai tumori del seno e la tutela della salute delle donne, parlando brevemente anche di Gian Piero Gasperini.

«Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante».

