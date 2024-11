Napoli, De Laurentiis potrebbe proporre a Gasperini un triennale (Tmw)

Il tecnico vorrebbe lasciare l’Atalanta con un trofeo: in quel caso chiederebbe ai Percassi di liberarlo dall’ultimo anno di contratto.

Già da qualche settimana si parla di un possibile arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina del Napoli; il tecnico fu vicino agli azzurri anche quando gli fu preferito Walter Mazzarri nel 2o09.

Gasperini vuole lasciare l’Atalanta con un trofeo: il Napoli non può aspettare a lungo

Ora l’allenatore dell’Atalanta si sta giocando la possibilità di vincere l’Europa League ed è in finale di Coppa Italia. Vorrebbe quindi lasciare la Dea dopo otto anni con un trofeo. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, in quel caso chiederebbe ai Percassi di liberarlo dall’ultimo anno di contratto.

Per la trattativa col Napoli, il portale scrive:

Per De Laurentiis Gasperini è un’idea forte: tre anni di contratto per ripartire dopo i cinque accordati con Giovanni Manna. C’è ancora da aspettare qualche giorno e da vedere, anche, se il Napoli lo aspetterà (Conte, Pioli e Italiano le tre alternative).

Il CorSport dà il tecnico della Dea in pole per la panchina azzurra

“Non è un caso, probabilmente, che sia finito in cima alla lista del Napoli, a caccia di un leader in campo e non soltanto di un allenatore, dopo lo scempio di una stagione cadenzata da una miriade di problemi seminati, senza pietà, in ogni angolo del pianeta azzurro. Tutti responsabili, chi più e chi meno. Ma tant’è: sarà fondamentale non perdere di vista ciò che è accaduto in un anno da campioni (decaduti), così da compilare un bell’elenco di cose da fare o evitare per rifondare nella maniera più sensata e proficua possibile. Serviranno molta prudenza e moltissima saggezza”

