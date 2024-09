Crisi Lazio, adesso nel mirino dei tifosi è finito anche Sarri (Messaggero)

L’Udinese vince all’Olimpico 2-1. Sarri chiede trasparenza dallo spogliatoio, Lotito minaccia il ritiro e Immobile sempre più nervoso

La Lazio di Sarri è finita in una crisi senza via d’uscita. Dodicesima sconfitta in campionato, nono posto in classifica ed Europa lontana. Dopo l’ennesima sconfitta subita in casa, Lotito minaccia il ritiro mentre Sarri chiede alla squadra chiarezza. In questo marasma, cresce il malcontento di Immobile, sostituito ieri dopo il 2-1 dell’Udinese. Ne parla il Messaggero.

Sarri ai suoi: «Se non mi volete più, parlate chiaro»

La Lazio perde 2-1 in casa contro l”Udinese. Il Messaggero scrive della crisi senza fine:

“Il quinto ko casalingo, il dodicesimo in campionato, il sedicesimo di quest’anno. I biancocelesti rimangono al nono posto e sprofondano insieme a Sarri e Lotito nella contestazione della Curva Nord […]. Il presidente vuole mandare tutti in ritiro per scongiurare l’esonero, Mau chiede invece di nuovo allo spogliatoio: «Se non mi volete più, parlate chiaro».

Furia Immobile, il capitano della Lazio sul cambio: «Siamo sotto 2-1, non capisco»

Ieri sera, nella confusione più totale, Martusciello, secondo di Sarri squalificato, ha tirato fuori dal campo Immobile per Castellanos. Il capitano della Lazio però non ha gradito il cambio.

“Ci teneva tanto il capitano a interrompere il digiuno, ma nella difficile serata dell’Olimpico quello che resta è la sesta gara di fila senza segnare e la reazione alla sostituzione. «Siamo sotto 2-1, siamo sotto 2-1, non capisco» lo sfogo, poi le mani sul volto. Da partita del riscatto dopo l’errore a Monaco, quella con l’Udinese diventa un’altra serata no per Immobile, proprio quello che non serviva a una Lazio sempre più in crisi“.

A fine gare, “negli spogliatoio è sceso anche il presidente Lotito, deluso dall’inaspettato ko e in fase di valutazione sull’eventuale ritiro. La realtà ora dice che nel mirino dei tifosi c’è anche Sarri oltre che la dirigenza“.

ilnapolista © riproduzione riservata