«La Roma è nona ma a cinque punti dal quarto posto. José è stato il primo tecnico che allo United ha vinto tre trofei dopo il ciclo Ferguson»

Mendes: «Mourinho? Mai trattative con Friedkin per il rinnovo. Tornerà in una grande squadra» (Gazzetta)

Jorge Mendes intervistato dalla Gazzetta dello Sport sull’esonero di Mourinho.

«Sono rimasto sorpreso. Non me lo aspettavo. Prima di andare avanti però permettetemi di dire una cosa».

«José è stato allo United il primo allenatore che ha vinto tre trofei dopo il grande ciclo di Sir Alex Ferguson e David Gill, con una squadra che non era sul livello di quella con Beckham e gli altri campioni del passato. José è tornato al Chelsea e ha rivinto la Premier League. Con il Tottenham è stato esonerato prima di giocare la finale di Carabao Cup. Con lui la Roma ha rivinto una competizione europea (la Conference League 2021-22, ndr) a distanza di non so quanti anni. Mourinho è un vincente».

«D’accordo il nono posto, ma quanti sono i punti di distacco dal quarto posto? Cinque, e alla fine del campionato mancano 18 giornate».

Mourinho voleva anche restare alla Roma in futuro. Lei ha mai ricevuto telefonate dai Friedkin per il rinnovo?

«Mai. Non c’è stata nessuna trattativa».

«Lui è un tecnico da grande squadra. Ha allenato grandi squadre in tutta la carriera. Per me è solo una questione di tempo. È un allenatore bravissimo e lo ha dimostrato ovunque ha lavorato».

Sondaggio di Mendes con De Laurentiis

Mourinho senza panchina attira l’interesse di diversi club. In questi giorni si è parlato anche dell’interesse dell’Arabia Saudita e del Brasile. Tuttavia, la volontà dello Special One, sembra quella di continuare ad allenare ancora ad alti livelli.

Così il suo procuratore, Jorge Mendes, ha alzato la cornetta del telefono e ha composto il numero di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. C’è la volontà di capire l’interesse del Napoli ad avere sulla panchina un allenatore come Mourinho. Secondo quanto riporta Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss, la risposta di De Laurentiis è stata “attendista”.

“Telefonata Mendes-De Laurentiis. Nel giro di chiamate post esonero, Jorge Mendes, procuratore di Mourinho, ha sentito Adl per capire se ci fosse interesse sul suo assistito. Risposta attendista da parte del presidente azzurro“.

Mourinho, il Napoli di De Laurentiis tra i suoi ammiratori (Il Messaggero)

Mourinho, il Napoli di De Laurentiis tra i suoi ammiratori. A scriverlo è Il Messaggero con un articolo

Al momento, come ha sempre raccontato lui, è in contatto con il mondo arabo, capace di garantirgli – per il mercato – un budget infinito e per lui uno stipendio milionario. Mou non ha fretta, si guarda intorno e culla dentro di sé anche l’ipotesi di trasferirsi negli States, per far crescere il calcio statunitense, come hanno fatto in precedenza personaggi come Pirlo, Ibrahimovic, Messi e ultimamente Chiellini. Oppure c’è chi parla di un ritorno alle origini, al Porto, con cui ha vinto Champions ed Europa League. Oppure in Premier, al Newcastle, che lo ha cercato appena dopo il suo arrivo alla Roma.

Anche in Italia, lo Special ha ammiratori: il Napoli di De Laurentiis, per nulla sicuro di continuare con Mazzarri anche nella prossima stagione. E chi meglio dello Special potrebbe essere in grado di rivalorizzare una squadra che appena otto mesi fa ha vinto uno scudetto, dominando dalla prima all’ultima giornata? Mou, nonostante l’esonero, resta un top-tecnico.

