«Zielinski, la sua volontà è sempre quella di attendere una proposta di De Laurentiis» (Pedullà)

All’Inter piace moltissimo ma i nerazzurri hanno paura di un’altra beffa come con Mertens. Per la Juve invece non è un candidato

Tiene banco il caso Zielinski. Uno dei giocatori cardine del Napoli si sta tingendo di altri colori da parecchi giorni, per il rinnovo che tarda ad arrivare. Alfredo Pedullà a Sportitalia descrive i possibili sviluppi della questione:

«A gennaio può succedere qualcosa? Potrebbero tornare in azione le sirene arabe, ma la volontà di Zielinski è sempre quella di attendere una proposta di De Laurentiis che consenta di trovare la totale quadratura. Zielinski è stato accostato a Inter e Juve per la prossima estate, ma c’è una bella differenza. All’Inter Piotr piace moltissimo per un affare a parametro zero, ma i nerazzurri non vogliono ripetere la vicenda Mertens. In sintesi il belga sembrava sul punto di sbarcare a Milano, ma poi decise di rinnovare a Napoli. Quindi, l’Inter vuole rimanere alla finestra, avendo intuito la priorità di Zielinski, pronta a entrare in campo soltanto se non ci fosse un prolungamento. Quanto alla Juve a noi non risultano traiettorie da seguire eventualmente in prospettiva, il polacco non è – almeno oggi – un candidato nella lista della spesa per la prossima estate».

Il pericolo sussiste, ne avevamo parlato. Piotr guadagna 3,5 milioni netti e ha rifiutato un rinnovo al ribasso col Napoli. Il Napoli in estate aveva presentato a Zielinski un’offerta da circa 2,5 milioni di euro a stagione, un milione in meno dell’attuale stipendio, valida da subito. Il centrocampista era pure d’accordo per gli anni venturi, ma non a rinunciare già nell’immediato all’attuale emolumento. L’Inter spia interessata ma lo fa con un occhio di riguardo, bianconeri più defilati. Nessuno vuole promesse e conseguenti beffe. La palla passa nuovamente a De Laurentiis. Lasciare un giocatore di qualità ed equilibrio in mano alle concorrenti sarebbe follia. Bisogna giocare d’anticipo ed evitare che l’Inter attui un Mkhitaryan-bis o che la Juventus trovi quel tassello che manca in mediana. ll sostituto prossimo di Zielinski peraltro non è mai arrivato, e non ripercorriamo la vicenda Gabri Veiga. Saranno mesi roventi.

