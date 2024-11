Zazzaroni: il Napoli avrebbe meritato di battere la Roma, sfortunato in molte occasioni da gol

Scrive sul CorSport: la fortuna è cieca e non slovacca, purtroppo per Calzona; la sfiga invece ci vede benissimo, favorita dagli errori sotto porta.

Il Napoli contro la Roma avrebbe sicuramente meritato di più di un semplice pareggio (match terminato 2-2), soprattutto per il numero di azioni create rispetto ai giallorossi. Ne scrive il Corriere dello Sport con Ivan Zazzaroni.

Zazzaroni: il Napoli meritava di battere la Roma

Il direttore del quotidiano:

La fortuna è cieca e non slovacca, purtroppo per Ciccio Calzona che avrebbe meritato di battere la Roma e rientrare sorprendentemente in corsa per un posto Champions. La sfiga invece ci vede benissimo e nell’occasione è stata favorita dagli errori sotto porta di Osimhen, Anguissa, Kvara e Politano, oltre che dagli interventi – realmente prodigiosi – di Mile Svilar. Il Napoli non ha così ottenuto quello che voleva e di cui aveva tanto bisogno. Al contrario la Roma può e deve farsi bastare il punto, preziosissimo.

Quando manca giusto un mese alla fine del campionato i giudizi sulle prestazioni delle squadre hanno un valore certamente relativo, perché quel che di buono, o di cattivo, è stato fatto, è appunto fatto: contano solo i punti incamerati, il profitto, i progressi in classifica. Di Napoli-Roma posso aggiungere poco altro, se non che De Rossi continua a compiere miracoli con un gruppo i cui giocatori-chiave (Dybala, Pellegrini, El Shaarawy, Lukaku e Paredes, gli ultimi due assenti al Maradona) faticano a reggere non solo mentalmente il doppio impegno.

Un estratto dall’analisi del Napolista:

Anche i bookmakers sbagliano. Avevano previsto la prova d’orgoglio del Napoli. Ma non i numerosissimi errori sotto porta della squadra di Calzona né gli errori difensivi degli azzurri che prima con Juan Jesus e poi con Di Lorenzo (che ha sbagliato il fuorigioco) hanno consentito alla Roma di pareggiare 2-2 sll’89esimo. Ha segnato Abraham che non segnava da un anno. La squadra di De Rossi è rimasta pienamente in corsa per la Champions mentre il Napoli ha sprecato l’ennesima occasione. Gli azzurri hanno buttato la vittoria. A questo punto la stagione può dirsi definitivamente chiusa. Un anno nero non può cambiare verso all’improvviso.

