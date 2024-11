Nico Williams, identificato il responsabile dei cori razzisti: la Liga denuncerà l’accaduto alla Procura

Marca: l’Atletico Madrid è in attesa di ricevere la comunicazione dalla polizia per espellere il colpevole dallo stadio.

Durante il match tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao, prima dell’intervallo, il basco Nico Williams ha ricevuto insulti razzisti; il match è stato sospeso per qualche minuto. La polizia ha ora individuato l’unico responsabile dei cori e la Liga lo denuncerà alla Procura.

Identificato il colpevole di cori razzisti a Nico Williams

Secondo quanto riportato da Marca:

Oggi la Liga denuncerà al Procuratore delegato per i crimini d’odio di Madrid, i cori razzisti su Nico Williams. L’arbitro della partita, Martínez Munuera, nel suo rapporto ha dichiarato: “Al 36esimo minuto circa, quando il match doveva riprendere con un calcio d’angolo a favore dell’Athletic Bilbao, è stato avvertito un suono dalla parte inferiore dello stadio che imitava una scimmia «Uh Uh», sentito anche dall’assistente dell’arbitro”. È stato in quel momento che lo stesso Munuera ha attivato il protocollo antirazzista. L’Atletico Madrid, in contatto con le forze di sicurezza, è in attesa di ricevere la comunicazione dalla polizia sull’autore degli eventi per applicare una sanzione nei suoi confronti, probabile l’espulsione dallo stadio.

Il match tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao interrotto

La partita è stata sospesa per qualche minuto. Dopo aver sentito i cori razzisti, il calciatore si è avvicinato all’arbitro è ha chiesto di attivare il protocollo. E quindi “tramite l’impianto di diffusione sonora è stato chiesto di cessare i cori offensivi contro i giocatori” e poi c’è stata la sospensione. Anche i giocatori dell’Atletico hanno solidarizzato con Williams. Koke e Griezman hanno chiesto hai propri tifosi di cessare i cori. “Nelle immagini televisive si è visto come un pazzo gridasse “scimmia” al più giovane Williams“. Il karma è qualcosa di cui sappiamo spaventosamente poco. Dopo pochi minuti dagli insulti, Nico ha segnato il gol del momentaneo pareggio e ha festeggiato indicando il colore della sua pelle.

ilnapolista © riproduzione riservata