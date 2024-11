Napoli, De Laurentiis sta cambiando idea: ora Pioli è in vantaggio su Conte (Sportmediaset)

Il presidente azzurro non vuole spendere troppo per ricostruire la squadra.

Il Napoli non ha ancora deciso a chi affidare la panchina nella prossima stagione. Ora sembra essere Stefano Pioli del Milan in pole, con le quotazioni per Antonio Conte che stanno pian piano diminuendo. Lo scrive Sportmediaset.

Napoli, Pioli in vantaggio su Conte: De Laurentiis sta cambiando idea

In casa Napoli regna l’indecisione su quello che sarà l’allenatore della prossima stagione. Il tecnico pugliese sarebbe il grande colpo per rilanciare gli azzurri dopo un’annata a dir poco deludente, ma Aurelio de Laurentiis avrebbe ancora qualche dubbio. In particolare, Adl si aspetta che l’ex tecnico di Juve e Inter confermi la sua disponibilità a ricostruire, potendo puntare su un budget importante, ma non illimitato visto che si dovrà rinunciare agli introiti della Champions League.

L’impressione è che Conte sia disposto ad accettare e oggi è forse proprio De Laurentiis quello più indeciso. Per questo nella sua mente si starebbe facendo prepotentemente largo l’idea Pioli. Il mister di Parma lascerà il Milan al termine di questa annata e da tempo era stato inserito nel casting per la panchina del Napoli. Adesso sembra che le sue quotazioni siano in forte rialzo, tanto che lo stesso De Laurentiis avrebbe spostato il suo maggiore gradimento su di lui.

Il tecnico pugliese sembra aver cambiato marcia

Il Giornale:

Uno strumentale “pregiudizio” alimentato, per certi versi, anche da una narrazione ostile. Quale? Beh, quella secondo cui Conte vorrebbe preparare una lista onerosa di acquisti. E ancora: quella secondo cui al primo mancato risultato rivolgerebbe al club la responsabilità mentre si iscriverebbe soltanto i meriti in caso di successo. Sono luoghi comuni. Smentiti dallo stesso interessato che qualche tempo fa ha riferito a un amico la sua autentica linea guida («ho bisogno di emozionarmi») e il suo profondo rispetto per Stefano Pioli al quale spedì le congratulazioni per lo scudetto, tra i primi. Il pensiero di Antonio Conte, sul tema, è molto semplice: non chiede né contratti faraonici né “acquisti costosi”.

