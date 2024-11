De Rossi: «Non meritavamo di vincere, ma abbiamo rimesso bene in piedi il match»

Ai canali ufficiali della Roma: «Potevamo prendere gol prima dal Napoli, ci è mancata la forza di battere una squadra così forte».

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio 2-2 contro il Napoli.

De Rossi: «Non meritavamo di vincere, ma dovevamo gestire meglio il vantaggio»

«Pareggio utile, ma non utilissimo. Peccato perché eravamo in vantaggio, ma il campo ha detto che forse non meritavamo la vittoria. Quando arrivi a pochi minuti dalla fine in vantaggio, devi provare a gestire meglio il match. Potevamo prendere gol prima dal Napoli, ma poi è arrivato in maniera fortunata. Abbiamo rimesso in piedi una partita che sembrava persa con grande cuore e orgoglio. Abbiamo difeso bene nell’ultimo assalto, con l’intervento di Mancini che ha aiutato Svilar; è questo che contraddistingue questa squadra, ma bisogna fare molto meglio».

Cosa è mancato?

«E’ mancata la consapevolezza e lucidità nel girare palla. C’erano tanti spazi per far male al Napoli, alle spalle del loro centrocampo. C’è mancata brillantezza da questo punto di vista. E’ mancata anche la forza di battere una squadra così forte. Verso fine campionato può mancare un po’ di energia se giochi contro una squadra così forte; penso che il Napoli sia la squadra più forte insieme all’Inter».

Lukaku e Smalling ci saranno contro il Leverkusen?

«Speriamo di riaverli. In questi giorni capiremo qualcosa di più».

Il tecnico giallorosso ha parlato anche a Sky nel post-partita:

Partita di sofferenza, ma avete tenuto con coraggio pareggiando nel finale.



«Il pareggio non è da buttare a Napoli, ma non è il risultato e la partita che volevamo. Il Napoli è molto forte, e l’abbiamo beccata in un momento in cui potevamo avere un pizzico di lucidità. Contro squadre così devi essere molto pulito quando hai la palla, ci sta che siano pericolosi e danno sempre questa impressione: l’abbiamo persa troppo spesso, hanno tirato troppe volte, nel secondo tempo un po’ meglio noi ma dobbiamo ritrovare le forze in vista di giovedì»

Stanchi e poco brillanti?

«Non saprei, è una Roma costruita con non troppi palleggiatori a centrocampo e si sente la presenza o assenza di Paresse: in altre circostanze abbiamo fatto meglio, stanchi a fine stagione lo sono tutti ma ci mancano ancora diverse partite difficili e se pensiamo di essere stanchi facciamo brutte figure».

ilnapolista © riproduzione riservata