Zielinski: Giuntoli ha incontrato l’agente ma c’è l’Inter che offre 4 milioni netti – Gazzetta

Guadagna 3,5 milioni, ha rifiutato il rinnovo al ribasso col Napoli (2,5) e si è già scatenata l’asta per il prossimo anno. Il Napoli lo perderà a zero

Zielinski: è partita la volata tra Juventus e Inter (l’Inter offre 4 milioni netti). Lo scrive la Gazzetta. Il polacco non ha rinnovato col Napoli e da gennaio è libero di firmare con un’altra squadra. La Juve pensa a lui con insistenza ma – oltre ad eventuali club stranieri – c’è anche l’Inter che offre di più. Oggi Piotr guadagna 3,5 milioni netti e ha rifiutato un rinnovo al ribasso col Napoli.

Ecco cosa scrive la Gazzetta

La mezzala polacca da gennaio sarà libera di firmare contratti con un terzo club. E della cosa avranno probabilmente discusso lo stesso Giuntoli e Bolek nel contatto avvenuto nelle scorse settimane.

Il Napoli in estate aveva presentato a Zielinski un’offerta da circa 2,5 milioni di euro a stagione, un milione in meno dell’attuale stipendio, valida da subito. Il centrocampista era pure d’accordo per gli anni venturi, ma non a rinunciare già nell’immediato all’attuale emolumento.

L’ingaggio attuale da 3,5 milioni non è un ostacolo insormontabile.

Un problema, semmai, potrebbe essere la concorrenza sul polacco. A gennaio, se emergesse una candidata forte straniera. Mentre tra chi sarebbe felice di strappare il calciatore a zero c’è anche l’Inter, che ha già avuto a sua volta contatti con Bolek e potrebbe presentare un’offerta intorno ai 4 milioni di euro all’anno più commissioni all’agente.

«NON MI SONO MAI CONSIDERATO DISCONTINUO»

Le dichiarazioni di Zielinski:

«Da sempre cerco di fare il massimo per il Napoli. Sto benissimo a Napoli, sono contento di come sono partito quest’anno».

«La squadra mentalmente sta bene, al Milan non ci pensiamo proprio perché siamo concentrati sulla Champions»

«Discontinuità vecchia storia? Non mi sono mai considerato discontinuo. L’importante è sempre la squadra. Zielinski darà sempre il massimo».

«La presenza del presidente De Laurentiis ci ha fatto piacere, ha fatto colloqui con tutti. Ci siamo detti cose che capitano in questi colloqui, è positiva la sua presenza. Rinnovo, ci pensa il mio agente con la società».

«Leader in campo? Sto da così tanto tempo, considerarmi come leader ci sta, do sempre il massimo, anche per me la squadra è la cosa più importante. Non mi interessa chi fa gol e chi fa assist. Mi sento uno dei leader».

