Raspadori: «Il gol bello è quello valido perché vale»

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana che questa sera ha vinto per 5-2 contro la Macedonia del Nord, ha parlato a Sky dei suoi due gol

«Quello valido è quello bello perché vale (ride, ndr). A livello tecnico, come movimento, mi era piaciuto di più però il gol annullato. Anche dal campo avevo avuto comunque l’impressione di essere partito in anticipo…»

Sulla prestazione degli azzurri:

«Dal punto di vista della pressione abbiamo fatto un’ottima partita. Abbiamo recuperato diversi palloni e creato due-tre occasioni nel primo tempo proprio grazie al pressing. La partita è stata preparata nel modo giusto, con la mentalità giusta per vincere. Bisogna fare così quando si ha l’onore di indossare questa maglia gloriosa»

Sulle palle inattive:

«Quando ci sono partite come queste, contro Nazionali chiuse come la Macedonia, le palle inattive diventano fondamentali. Oggi lo sono state. Sbloccandola poi hai più possibilità di segnare più gol»

«La gara è stata fatta dall’inizio alla fine escludendo solo la parte in cui abbiamo subito due gol. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo pur sapendo che ci sono cose che non dobbiamo più fare. Voglio sottolineare la grande atmosfera che stasera c’era allo stadio. E’ una vittoria importante, che ci permette di lavorare bene in vista della prossima gara che vogliamo vincere. Non pensiamo a risultati diversi, quando indossi la maglia della nazionale devi pensare sempre a vincere. Adesso dobbiamo recuperare al meglio per lunedì»

