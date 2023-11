Per il Napoli il Real recupera Bellingham e Ceballos. Kepa in dubbio (As)

Il portiere sta ancora svolgendo terapie personalizzate. Ancora fuori Vinicius, Camavinga, Tchouameni, Güler, Courtois e Militao

Il Real Madrid è in fase di emergenza infortuni, ma Bellingham e Ceballos hanno recuperato e ci saranno contro il Cadice domenica e il Napoli mercoledì. Ancora allenamenti personalizzati per Kepa che dovrebbe saltare i prossimi due match dei blancos. As scrive:

“Carlo Ancelotti sta recuperando i calciatori per la trasferta a Cadice di domenica. La buona notizia arriva da Jude Bellingham e Dani Ceballos; i due hanno completato l’allenamento per la prima volta con il resto dei loro compagni di squadra e saranno convocati per il match di domenica. Un’altra notizia arriva da Kepa; il portiere sta svolgendo ancora lavoro personalizzato. Sarà quindi probabilmente Lunin a essere il titolare con il Real sia a Cadice che mercoledì nella partita di Champions League contro il Napoli. Nessuna novità per gli altri infortunati”.

ALLARME INFORTUNATI:

Vinicius ha annunciato che potrebbe essere una piccola lacerazione muscolare nel bicipite femorale destro, lo stesso infortunio dello scorso 26 agosto, che lo ha tenuto un mese fuori. In tutta la sua carriera non aveva mai avuto, fino a quello di fine agosto, un infortunio muscolare. Solo la rottura di un legamento della caviglia nel 2019, che lo ha tenuto fuori per 50 giorni. Una preoccupazione in più in casa Real Madrid, che si unisce a quella per Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Kepa, Güler, Ceballos, Courtois e Militao. Il Real Madrid ha il 39% della squadra in infermeria in questo momento. Per il club ci sono due gare di Champions e tre partite di campionato, con il Betis il match più complicato.

