Morgan: «Fedez bestemmiava e mi ha aggredito davanti a mia figlia di tre anni»

All’agenzia Ansa: «Sbatteva i pugni contro il muro: “o me o lui”. Ma non ce l’ho con lui, Il problema non è la scenata di Fedez»

Morgan all’agenzia Ansa racconta la propria versione relativa al post-puntata che ha portato alla sua cacciata da X Factor. Ecco cosa scrive l’agenzia Ansa:

«Quello che ho detto a Fedez è stata una cosa ironica, autoironica. Poi chiedendogli subito scusa via messaggio nonostante lui è stato molto violento dicendo cose terribili davanti alle telecamere dopo la puntata. Poi nel camerino, ero con la figlia di tre anni, bestemmiava perché bestemmiava urlando “o lui o io dovete cacciarlo” e mia figlia che mi chiedeva “papà perché hai paura?”. Questa è la scena. Io nonostante tutto reagisco a questa cattiveria umana senza diventare come loro».

Dice Morgan nella conferenza stampa su whattsapp. «Non ho letto il post di Bugo, non sono una persona in grado di provare rancore. Questo mondo fatto di colpi bassi e rancore non lo concepisco», e aggiunge a chi glielo chiedeva, «per cui Bugo, mi è sempre piaciuto come cantautore, se fa delle cose belle. Non so se scrive ancora lui, se scrive lui mi è sempre piaciuto. Volevo invitarlo anche come ospite a X Factor, poi è andata come è andata».

«Fedez ho sempre pensato che fosse un ragazzo intelligente. Ultimamente ha avuto anche questa malattia, gli sono stato vicino, ho anche scritto una canzone per lui. La vita è la cosa più importante e quando vedi che un ragazzo lotta per la vita è la cosa più importante. La vita è un bene per tutti non deve mai essere scavalcata». E aggiunge: «Allora Fedez non è un mio nemico, ha fatto la scenata, una scenata pazzesca, incredibile, ma chissenefrega. Il problema non è la scenata di Fedez».

