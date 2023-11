Moratti: «Gasperini? Non sono pentito di quell’esonero, non aveva vinto una partita»

Alla Gazzetta: «Semmai sono dispiaciuto che Gasperini non abbia dimostrato di essere ugualmente bravo anche da noi all’Inter»

Inter-Atalanta nel tardo pomeriggio di oggi porta in dote un flashback. Estate 2011, Gasperini diventa il nuovo allenatore dell’Inter dopo il brasiliano Leonardo. Durò in panchina solo quattro giornate, Moratti lo esonerò e al suo posto arrivo prima Ranieri (oggi al Cagliari) e poi Stramaccioni (oggi ai microfoni di Dazn).

In occasione della partita di oggi pomeriggio, la Gazzetta ha intervistato l’ex presidente dell’Inter:

«Beh, capita nella vita di tutti di fare degli incontri che non danno i risultati sperati, quello è stato un caso di questo tipo… Non sono certamente pentito di aver fatto quella scelta, semmai sono semplicemente dispiaciuto che allenatore Gasperini non abbia dimostrato di essere ugualmente bravo anche da noi all’Inter».

Qual è stato il problema?

«Il problema è che non ha mai vinto una partita fino a quando è andato via. Di fronte a risultati così, parlare di moduli lascia il tempo che trova».

Poi sul campionato, Moratti dice:

«Diciamo che questo primo tratto di campionato parla chiaro. Sì, è l’Inter la favorita. La rivale? La Juventus, il non giocare le coppe può pesare nella corsa. Tra l’altro, questo è il mese in cui andremo a giocare anche a Torino, ma è presto per parlarne».

Inter su Zielinski

Ieri la Gazzetta dello Sport ha accostato Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, a Inter e Juventus. Oltre al tipo di gioco che il polacco garantisce, il motivo fondamentale per cui entrambe sono attratte dal centrocampista azzurro è la sua posizione contrattuale, infatti Zielinski non ha ancora formalizzato il rinnovo e la trattativa con De Laurentiis sembra essersi interrotta, il che porterebbe i due club a chiudere un affare a parametro zero

Il polacco, invece, dopo aver rinunciato ai soldi dell’Arabia Saudita (tanti, circa 15 milioni netti a stagione offerti dall’Al Ahli) per rimanere a Napoli, ancora non ha trovato l’intesa col club per il prolungamento quadriennale: l’accordo sembrava vicinissimo ad agosto, ma la situazione è al momento in stand by, tanto che Juve e Inter stanno valutando la possibilità di metterlo sotto contratto già da gennaio ma per la prossima stagione, per un affare a costo zero.

