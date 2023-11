Gol quasi in zona Mazzarri. Partita brutta, sporca, mazzarriana. Il Napoli ha ritrovato l’orgoglio dei campioni d’Italia

Mazzarri ha tolto la chiesa e ha riportato l’anima al centro del villaggio

Tolta finalmente la chiesa, al centro del villaggio è stata riportata l’anima. Non tornerà forse il gioco spettacolare ma

gli occhi della fame stasera hanno guardato alla maglia e l’hanno onorata. Mazzarissimo Me

🥰Il calcio picchiato del Gasp inaugurato dalla solita cloaca della curva bergamasca. I reparti lunghi e sfilacciati sono già

un brutto ricordo. Ordinati, compatti, uniti. Gasp va uomo su uomo; noi occhi nello spazio. Antiche magie.

🤩Partita bloccata, fisica, agonismo e corsa, corsa e agonismo. Non cediamo alla loro fisicità, ci organizziamo, aspettiamo,

e troviamo Kvara in anticipo su tutti per il vantaggio. 0-1

🤗Sbandano e li aggrediamo. Piotr ha la palla dello 0-2 e la sbaglia. Il centrocampo ha di nuovo un senso logico, la difesa ringrazia e tiene. Fine primo tempo con le lacrime di Olivera che ci costringono al brivido Jesus esterno basso.

🥹 Nella ripresa la musica sembra cambiare, le gambe tengono a stento e loro sugli esterni ci torturano fino a trovare la testa di Lookman ed il gol dell’uno a uno.

😃 Tornano fantasmi, questa volta però in panchina qualcuno indovina i cambi. Una difesa a cinque mascherata, Cajuste intercetta la pallaccia di Carnesecchi, Victor l’addolscisce e il cucciolo macedone la butta dentro. 1-2 quasi in zona Mazzarri.

👊 Partita brutta, sporca, mazzarriana. Il Napoli è riuscito a tenere la testa nel match per l’intera partita. Ha ritrovato l’orgoglio dei campioni d’Italia, quelli che hanno fatto aumentare i decibel degli Odio Napoli negli stadi italiani.

Forza Napoli

Sempre e Comunque

ilnapolista © riproduzione riservata