Olimpiadi, gli atleti pensano a proteste contro la riabilitazione dei cinesi dopati (Telegraph)

Gli atleti in corsa alle Olimpiadi non hanno gradito come la Wada ha gestito il caso doping in Cina. Mormorii e proteste si stanno facendo sempre più intensi.

Lo scrive il “Telegraph“:

Gli aspiranti alla medaglia olimpica si stanno accordando in privato su delle proteste anti-Cina a Parigi, nel mezzo della crescente indignazione per il furore dei test antidoping sulla “contaminazione” che ha coinvolto 23 nuotatori prima dei Giochi precedenti.

La rabbia tra gli atleti si diffonde mentre l’Agenzia mondiale antidoping deve affrontare un controllo sull’indipendenza di una revisione su come coloro che sono risultati positivi siano arrivati poi a gareggiare.

Olimpiadi, proteste vietate. Gli atleti cercano un altro modo di esprimere il proprio dissenso

Le proteste sul podio sono state vietate prima di Tokyo 2021, ma uno scambio di messaggi tra atleti su un gruppo suggerisce che verranno prese in considerazione altre forme di protesta se Wada non riuscirà a soddisfare le loro preoccupazioni entro luglio.

Il controllo si sta intensificando poiché i principali specialisti antidoping mettono in dubbio anche la credibilità di una nuova indagine sull’apparente decisione di Wada di sdoganare la Cina nel 2021 dopo test positivi per sostanze vietate mesi prima dei Giochi.

Travis Tygart, amministratore delegato dell’Agenzia antidoping statunitense, sostiene che la nuova inchiesta è stata “messa a punto” in favore della Wada dopo che un avvocato con sede in Svizzera è stato chiamato a condurre la revisione.

Anche la Commissione degli atleti del Team Usa e il Consiglio consultivo degli atleti di nuoto degli Stati Uniti hanno scritto congiuntamente a Wada dicendo che sono “estremamente preoccupati” per il caso.

La nuova revisione “sembra essere un esercizio di ‘check box’ che sarà sostanzialmente limitato… e quindi non riuscirà a rivelare tutta la verità”, si legge nella lettera.

