Il Napoli è la squadra che ha segnato di più con i panchinari

Statistica riportata da Di Marzio. Sono sette. Politano autore di due reti. Gli altri sono Simeone, Raspadori, Osimhen, Gaetano, Elmas

Da quando la Serie A ha introdotto i cinque cambi, sono stati segnati più di cinquanta gol dai panchinari. Il Napoli quest’anno è la squadra che ne ha fatti di più, ben sette fino ad ora, secondo la statistica riportata dal giornalista Gianluca Di Marzio. Il più prolifico è Matteo Politano.

L’ex Inter e Raspadori, subentrati in Genoa-Napoli, hanno portato ai due gol della squadra di Garcia, che hanno consentito di terminare la gara in pareggio. Alla sesta giornata, Simeone ha siglato il 4-1 contro l’Udinese. Osimhen contro il Lecce era subentrato proprio all’argentino figlio d’arte e aveva segnato il secondo gol per la sua squadra; in quella partita anche Gaetano e Politano hanno messo a segno le reti del 3-0 e 4-0. Nell’ultima giornata contro la Salernitana, Elmas, entrato al posto di Kvara, ha chiuso i conti segnando il 2-0 per gli azzurri.

I club, invece, che hanno raccolto più punti (5) grazie alle riserve sono stati Roma, Cagliari e Lecce.

LA GAZZETTA SU POLITANO:

“Il giocatore non ha mai fatto mistero, anche attraverso il suo agente, a Spalletti e alla dirigenza di soffrire in passato il dualismo con Lozano, di non avere continuità. Non ha mai goduto di quella fiducia indispensabile per esprimersi e sentirsi importante, come invece l’investimento compiuto da De Laurentiis lasciava supporre. La cessione del messicano in estate gli ha spalancato le porte e ora ne sta finalmente beneficiando. Il suo apporto è tra i più tangibili, i suoi gol sono belli e pesantissimi, il meglio che gli si possa chiedere. Il suo ex allenatore al Napoli, oggi commissario tecnico della Nazionale, sa di poterci contare anche per l’Italia. Impossibile farne a meno, dunque, anche perché chi potrebbe dargli il cambio è decisamente lontano dalla considerazione di un titolare“.

