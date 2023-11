«Firenze in ginocchio e lo Stato ci ha abbandonato», la Curva Fiesole diserta Fiorentina-Juventus

In un comunicato: «Avevamo chiesto il rinvio. Non saremo sugli spalti, non c’è niente da festeggiare dopo aver spalato il fango»

Questa sera la Fiorentina ospita la Juventus. Si giocherà senza la presenza dei tifosi di casa più caldi. La Curva Fiesole ha deciso di disertare la partita per poter aiutare le vittime dell’alluvione di questi giorni. Un segnale che ha anche il sapore della protesta contro una Lega che ha rifiutato la richiesta di rinvio della partita. Ne parla il Corriere dello Sport:

“«Avevamo chiesto il rinvio della partita in seguito alla tragica crisi che ha colpito la nostra città e ha messo in ginocchio intere famiglie. A fronte della decisione di giocare la partita, la Curva Fiesole non sarà presente sugli spalti. Non c’è niente da festeggiare: dare un segnare contro questa ingiustizia è un atto che ci viene dal cuore. A Campi eravamo in trecento a spalare, abbandonati dalle istituzioni dello Stato»“.

Un duro comunicato che si scaglia contro le istituzione del calcio e dello Stato. Non ci sarà alcuna coreografia ad accompagnare gli uomini di Italiano nella partita più sentita dell’ambiente viola. La Fiesole aveva anche ipotizzato altre forme di “protesta”:

“In un primo momento i gruppi che guidano la Fiesole avevano preso in esame la possibilità di entrare allo stadio ma di non effettuare la coreografia in omaggio al 50° anniversario della nascita degli Ultras Viola e di fare uno sciopero del tifo. Alle fi ne però ha prevalso la linea dura, con la diserzione totale“.

Il precedente risale alla stagione 2021/22, quando il tifo organizzato della Fiorentina decise di contestare le limitazioni alla capienza dello stadio. Il maltempo nel frattempo continua a colpire la Toscana. Sono sette le vittime del maltempo fin qui e c’è ancora un disperso.

Allegri in conferenza stampa

«Volevo solo esprimere la mia vicinanza ai familiari delle vittime dell’alluvione in Toscana e la vicinanza alle persone che hanno subìto danni e disagi».

