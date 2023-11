De Laurentiis è in ritardo di un mese sull’esonero, ha gestito male il post-scudetto. Oggi Garcia si è calcisticamente suicidato

Dopo Garcia, nessun nome entusiasma: né Tudor, men che mai Mazzarri e Cannavaro

Cesare – Caro Guido bruttissima sconfitta casalinga del Napoli che paradossalmente può avere un aspetto positivo: può servire a mandare a casa Garcia. Oggi l’allenatore, in completa confusione, si è superato. Ha cercato di fare improvvisamente turn-over, ma avendo disponibili per farlo calciatori non pronti. Infatti le alternative da mettere in campo le ha fatto giocare troppo poco. Il turn-over va fatto facendo ruotare sapientemente la rosa facendo fare minutaggio ai giocatori per tenerli sempre pronti. E invece lui ha fatto giocare sempre gli stessi, i titolarissimi, che schierava perché ogni partita, ormai commissariato dal presidente, era considerata e da lui vissuta come l’ultima spiaggia”. Prendiamo ad esempio il capitano Di Lorenzo, stremato, che non ha avuto un po’ di respiro. E il problema è che quando non è in condizione, giocando sempre in proiezione offensiva, ha poi difficoltà nella fase difensiva.

Guido – La prova che sia un uomo disperato è nel fatto che ha stravolto la squadra con un 4-2-3-1 mettendo fuori Kvara e Zielinski. E non ha cambiato nemmeno all’intervallo ma li ha inseriti dopo 8 minuti del secondo tempo passando al 4-3-3. Ma chi è lui per mettere fuori un campione come Kvara? E come gli viene di giocare a due con Lobo che tutti sanno eccelle soltanto giocando a 3. E Raspadori? Negli ultimi tempi stava facendo benissimo da centravanti e allora lo ha messo da sottopunta dove non ha mai convinto. Ma siamo sicuri che logorato da critiche e commissariamenti non abbia scelto di suicidarsi?

Cesare – Continuiamo. Ha tenuto fuori anche Natan, che sicuramente non è Kim, ma il Rrahamani in ritardo delle ultime partite dopo l’infortunio e Ostigard fuori posizione a sinistra era facile prevedere che potessero fare peggio di lui. E dobbiamo dire con chiarezza che il Napoli senza Osimhen (per indisponibilità) e Kvara e Zielinski (per scelta) è una squadra da centro classifica. E per non parlare poi del fatto che in settimana, dopo la delusione della partita di Champions con l’Union Berlin, ha riunito di nuovo il famigerato “consiglio dei saggi” (lasciando fuori quindi a idea sua “gli stolti”). Cioè : dai dissapori creati spaccando lo spogliatoio e dai disastri gestionali non ho imparato niente e continuo come dico io! Mah da non credere.

Guido – La verità è che ormai il presidente non può più attendere e, approfittando della sosta, lo deve esonerare. Egli ha gestito male il “dopo-scudetto” sbagliando clamorosamente, per un uomo della sua intelligenza , la scelta del nuovo allenatore. Per non dire della scelta del commissariamento, e del ritardo nel mandarlo a casa. Che potrà rivelarsi fatale. Garcia andava licenziato dopo la Fiorentina. Sul ritardo dell’esonero c’è da dire che dopo il rifiuto di Conte e viste le alternative a Garcia disponibili, ha sperato invano che l’allenatore potesse riprendere un cammino adeguato alle aspettative.

Cesare – Il problema è chi subentrerà al francese. Tra i sostituti probabili ha fatto molto scalpore durante la partita dell’Empoli la presenza accanto al presidente dei fratelli Cannavaro. Mah ti devo dire che considerando l’esonero disastroso in serie B a Benevento dei Cannavaro non mi sembrerebbe una grande scelta. Come mi lascia perplesso il nome di Mazzarri che ormai non allena da tempo e viene da una serie di esperienze disastrose. Poi c’è Tudor che forse potrebbe essere una scelta più ragionevole ma nemmeno lui mi entusiasma. Ma penso che per come si sono ormai messe le cose il cambio di allenatore è assolutamente necessario. Speriamo che il presidente ci sorprenda con una scelta del nuovo tecnico che sia degna delle sue precedenti scelte, tranne Gattuso e chiaramente Garcia.

LE SENTENZE



Gollini – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Di Lorenzo – Cesare: stremato; Guido: fuori condizione

Olivera – Cesare: sufficiente; Guido: senza errori

Rrahmani – Cesare: mediocre ; Guido: moscio

Ostigard – Cesare: scarso; Guido: superficiale

Anguissa – Cesare: molle; Guido: moscio

Lobotka – Cesare: sufficiente ; Guido: sufficiente

Politano – Cesare: sufficiente ; Guido: buono

Raspadori – Cesare: insufficiente; Guido: scarso

Simeone – Cesare: non pervenuto; Guido: inguardabile

Elmas – Cesare: scarso ; Guido: mediocre

Kvara – Cesare: buono; Guido: buono

Zielinski – Cesare: mediocre: Guido: mediocre

Lindstrom – Cesare: in partita; Guido:qualche lampo

Cajuste – Cesare:mediocre; Guido: scarso

Mario Rui – Cesare: scarso: Guido: pessimo

Garcia – Cesare: out ; Guido: fuori di testa

