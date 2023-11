D’Aversa: «Abbiamo perso due punti, non solo per demerito nostro»

A Dazn: «Per me è come se avessimo vinto, ma non voglio commentare la decisione del Var. Nell’intervallo ho fatto rivedere ai ragazzi i gol subiti».

Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato a Dazn dopo il match contro il Milan terminato 2-2. D’Aversa ha commentato le parole del presidente giallorosso Sticchi Damiani sull’utilizzo del Var:

«Il presidente sa quello che ha detto e cosa voleva dire. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravissimi a recuperarla, l’episodio l’avete visto tutti, non voglio commentarlo».

E’ il settimo punto per il Lecce in rimonta:

«Dovevamo riprenderci quello che avevamo lasciato a Roma. Andar sotto di due gol poteva ammazzare chiunque, ma hanno avuto voglia di riprenderla. C’è un gruppo coeso. Sono contento di oggi, per me è come se avessero vinto».

I cambi hanno cambiato la mentalità della squadra:

«Nell’intervallo ho fatto rivedere loro i gol subiti, perché non possiamo subire un gol da fallo laterale. Nel secondo tempo li abbiamo aggrediti e ci abbiamo creduto fino alla fine, i cambi hanno funzionato perché sono entrati bene loro. Stasera abbiamo perso due punti, non solo per demerito nostro».

Stasera mancava Almqvist, ma c’era Dorgu, giovanissimo, che ha sorpreso tutti:

«Ha fatto poche presenze fino ad ora, giocava in Primavera, ma vi posso garantire che sta crescendo bene. Credo che ci sarà un futuro roseo per lui, è già pronto per giocare».

LE PAROLE DI STICCHI DAMIANI:

«Il finale è stato una favola rovinata dall’utilizzo del Var, che sta diventando diabolico. Bisogna usare la tecnologia in questo modo anche con le altre squadre. Ora tutte le volte che il Lecce subirà gol cercheremo anche un minimo pestone, tanto un pestone si trova sempre. Si sta prendendo una direzione dove se si vuole cercare un minimo dettaglio, lo si trova; ci sono partite dove episodi così non vengono neanche controllati. Noi qui viviamo il calcio con passione, rischiamo con l’esasperazione dell’utilizzo del Var di rovinare il bello di questo sport».

