Sky: Conte non garantirebbe un progetto lungo al Napoli

A Sky Sport, durante il post-partita di Udinese-Napoli, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini per parlare ancora del prossimo allenatore azzurro «Stefano Pioli sembra un filo davanti agli altri, il nome di Antonio Conte con Gasperini lo manteniamo vivo. Però Pioli e Italiano sono un po’ più avanti, Gasperini come loro due garantirebbe un progetto triennale mentre con Conte c’è l’idea di De Laurentiis che un progetto così lungo non sarebbe così concreto. Ancelotti, Gattuso e Spalletti sono durati due anni, però»

La Gazetta scriveva ieri

Pioli è il prescelto, perché convince tutti all’interno della società. Ha esperienza in Italia e adesso anche a livello internazionale, sa valorizzare la rosa che la società gli mette a disposizione senza dogmi tattici, ma ragionando e scegliendo il sistema di gioco migliore in base ai giocatori. È un vincente, perché due stagioni fa fu protagonista di una straordinaria rimonta ai danni dell’Inter che gli permise di festeggiare il suo primo scudetto da allenatore. E poi è “aziendalista”, cosa tutt’altro che secondaria in questo momento storico e molto importante per De Laurentiis.

E anche due giorni fa

Lo scatto di Pioli potrebbe essere quello decisivo. Antonio Conte è stato a lungo il sogno di De Laurentiis, che valuta ancora i profili di Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano, prima vera alternativa al tecnico del Milan. Ma oggi Stefano Pioli è nettamente più avanti degli altri, almeno che non sia lui a dire di no al progetto Napoli. Perché una cosa è essere disponibile, un’altra è valutare insieme la strada da fare per tornare in alto. Ma Pioli ama le sfide: Napoli è una di quelle a cui sembra impossibile dire no.

