Calzona: «Tutte queste voci che parlano del futuro non fanno bene, però bisogna accettarle»

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della sfida contro l’Udinese

Le parole di Calzona

Oggi è mancata la lettura della partita

«Nel primo tempo abbiamo trovato una linea a cinque che andava mossa e non lo abbiamo fatto, il giro palla è stato macchinoso. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. peccato perché è la terza partita in cui nel finale ci manca la vittoria»

Prima del pareggio c’erano state della avvisaglie

«Quando la partita si sporca non è il nostro campo, infatti chiedevo di fare possesso lontano dalla nostra porta perché sapevo che magari con qualche palla buttata dentro ci avrebbero messo in difficoltà. A tratti lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto un po’ di caos e nel caos non ci troviamo bene»

Nel primo tempo è mancata la personalità nell’uno contro uno

«Siamo amanti nell’uno contro uno però sapevamo che dovevamo muovere la linea della difesa e nel primo tempo non lo abbiamo fatto perché eravamo lenti a girare palla e non abbiamo attaccato la profondità»

Dovevate raddoppiare

«Sì dovevamo fare il 2-0 perché sappiamo che stiamo prendendo sempre gol»

Come immagina il futuro del Napoli?

«Pensavo che potevamo fare meglio, però non è stato così. Il futuro del Napoli bisogna chiederlo alla dirigenza, però è chiaro che abbiamo e avevamo le qualità per fare meglio. Dobbiamo finire assolutamente in bellezza questo campionato perché ultimamente la squadra sta proponendo un buon calcio»

Sull’ eventualità che possa restare al Napoli con un altro allenatore?

«A me non è stato proposto niente e credo che se il Napoli prenderà un nuovo allenatore porterà il suo staff, credo che sia improponibile»

Sembra che il napoli non abbia più un obiettivo dopo aver rinunciato alla Champions

«È chiaro che tutte queste voci che parlano del futuro non fanno bene, però bisogna accettarle perché Napoli è una grande piazza. Questa però non è una giustificazione, ho ripetuto fino ad oggi alla squadra che c’è la possibilità di raggiungere l’Europa. Qualcosa abbiamo migliorato, ma non basta»

