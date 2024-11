Ieri ancora primo con 80mila euro. In totale gli spettatori sono stati 70mila. Numeri bassini in generale ma ha pagato la scelta del biglietto a 12 euro

Il Napoli meglio al cinema che in campo: “Sarò con te” è arrivato a 850mila euro d’incasso.

Il Napoli dello scudetto continua a funzionare. Nulla di sconvolgente, i numeri sono ancora bassi, tuttavia anche ieri il film sullo scudetto è stato quello che ha incassato di più al botteghino. Soprattutto perché il biglietto costa di più rispetto agli altri film. Ieri in 6.657 sono andati a vederlo per un incasso giornaliero di 80mila euro. Ad esempio “Challengers” di Guadagnino ha avuto 9.764 spettatori (tremila in più) eppure ha incassato 66mila euro (14mila in meno).

Siamo ancora sotto il milione di euro che è un tetto basso. Questo per i film ordinari. De Laurentiis, che il cinema lo conosce come le proprie tasche, sapeva che si trattava di un prodotto per affezionati. E che quel pubblico avrebbe speso anche due euro in più per rivedere lo scudetto, e così ha fatto. È stato bravo. In totale, fin qui, 70mila spettatori hanno visto l’approfondimento cinematografico sulla scorsa stagione del Napoli. Giusto per un raffronto, il film di Guadagnino (che fin qui ha incassato tre milioni, risultato discreto ma nulla di straordinario) è stato guardato da 410mila spettatori.

Week-end di successo per il film sullo scudetto del Napoli

Weekend di successo per “Sarò con te” il film sullo scudetto del Napoli. Ha fatto registrare il miglior incasso di giornata sia di sabato che di domenica. In totale il film ha fin qui incassato 770mila euro con 63.808 presenze. Ieri in 25mila sono andati a vedere la pellicola che documenta la scorsa stagione del Napoli che ha portato alla vittoria del campionato. Incasso di giornata 304mila euro. Ha battuto Garfield fermo a 207mila euro (ma ha avuto più presenze, la differenze l’ha fatta il prezzo del biglietto) e Challengers di Guadagnino che in Italia non ha sfondato: fin qui ha incassato tre milioni di euro.

“Sarò con te” potrebbe arrivare al milione di euro di incassi. Certamente sarà costato di meno ad Aurelio De Laurentiis.

“Sarò con te” sbanca al cinema: è il film che sabato ha incassato di più (scritto sabato)

Lo scudetto del Napoli tira sempre, anche se al cinema e anche se un anno dopo con la squadra nona in classifica e in condizioni disastrose. La nostalgia, forse, proprio per questo, è ancora più canaglia. E così il film sul terzo scudetto, “Sarò con te”, è stato il film che ha incassato di più sabato 4 maggio. Ha vinto la classifica di giornata con un incasso di 435.173 euro. Ha nettamente battuto “Challengers” di Guadagnino, il Jules e Jim de’noartri e con la racchetta che si è fermato a 303mila euro.

Il film sullo scudetto del Napoli non ha vinto la classifica delle presenze ma ci è andato vicino. Evidentemente il biglietto per assistere alla visione di “Sarò con te” costa di più rispetto agli altri film. Sono state 36.205 le persone che ieri lo hanno visto al cinema. Dietro – di poco – a “Challengers” che ha avuto 38.702 presenze e “The fall guy” che ha avuto 36.420.

Non abbiamo – almeno al momento – i dati per città. In ogni caso questa notizia conferma che la voglia di scudetto non si è sopita, che probabilmente si tratta anche di un buon prodotto e per giunta non solo agiografico (come ha scritto sul Napolista il professor Guido Trombetti): guardando il film si capisce anche come mai club e squadra siano stati investiti dalla crisi di questa stagione.

