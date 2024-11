Osimhen, bisogna convincere il Psg o il Chelsea a pagare tanti soldi, e cash (Corbo)

La sua vendita è necessaria. Sarebbe troppo oneroso confermarlo per il maxi-ingaggio che ottenne dopo una trattativa infinita

Osimhen, bisogna convincere il Psg o il Chelsea a pagare tanti soldi, e cash. Lo scrive Antonio Corbo sull’edizione napoletana de la Repubblica.

Bisogna convincere il Paris Saint Germain o il Chelsea, le sue terre promesse, a pagare tanti soldi, e cash. Il tema è questo. Anche De Laurentiis sarà stato in ansia, fino al gol che sembrava schiodare la partita.

Evidente il suo disagio quando non trova spazio. Ed il suo Napoli insiste nel mandargli palle morbide per tanto tempo. La sostituzione con Simeone, per un problema al ginocchio, lo rende di nuovo cupo. Un anno difficile per lui, ha giocato poco e non sempre bene, gli conviene tornare subito in campo per dare ai possibili acquirenti ulteriori elementi di valutazione. La sua vendita si conferma come evento necessario anche il club. Sarebbe altrimenti troppo oneroso confermarlo per il maxi-ingaggio che ottenne a fine dicembre dopo una trattativa infinita.

Sul bomber nigeriano ha dichiarato:

«Osimhen ha già un acquirente? No, non ce l’ha. Ci sono stati dei sondaggi con il direttore sportivo del Psg che conosce molto bene Osimhen. Per il momento si sono fermati lì i contatti».

L’obiettivo della panchina del Napoli:

«De Laurentiis ha capito che l’anno prossimo deve dare un segnale forte alla piazza, il suo primo obiettivo rimane Conte che sappiamo benissimo che al di là di quello che costa a livello di ingaggio, chiede una lista della spesa che il Napoli potrebbe permettersi. È anche vero che Conte, da quello che so, spera ancora in una chiamata della Juventus e tentenna. Questo tentennamento non piace a De Laurentiis che ha individuato in Pioli un’alternativa».

Sul mercato estivo:

«Martinez Quarta e Buongiorno sono in ottica Napoli. Ricordiamoci anche che il Napoli era stato il primo ad andare su Koopmeiners l’anno scorso. Però se vendi bene Osimhen, è vero che ti serve la punta, ma hai la liquidità per fare mercato.»

Manna il futuro ds degli azzurri:

«Il fatto che lui possa arrivare a Napoli con la carica di direttore sportivo è un salto di qualità. Ha grandi conoscenze, è bravo, ma è normale si debba interfacciare con un presidente operativo come De Laurentiis. Arrivando Manna, credo che le scelte saranno molto collegiali».

ilnapolista © riproduzione riservata