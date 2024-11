Cajuste: «Dopo il gol dell’1-0 è mancato ritmo, un errore che si ripete troppo spesso»

A Dazn: «Non so bene cosa sia mancato quest’anno. Quello che è certo è che c’era un grande carico di aspettative da parte dei tifosi e della società»

Il centrocampista del Napoli, Cajuste, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro l’Udinese

Le parole di Cajuste

«C’è disappunto e sconforto per il pareggio. Tutta la squadra è molto triste per come è andata la serata»

Cosa è mancato al Napoli in questa stagione?

«Ci sono molti aspetti, da valutare. È una domanda difficile. Quello che è certo è che c’era un grande carico di aspettative da parte dei tifosi e della società. Non è semplice capire cosa sia mancato in questa stagione»

Oggi si poteva prevedere il pareggio dell’Udinese ad un certo punto

«Dopo il gol dell’1-0 è mancato ritmo al Napoli che ha lasciato giocare troppo l’Udinese. E questo è un errore che si sta ripetendo un po’ troppo spesso»

Come è stata la tua esperienza al Napoli?

«Per me Napoli è meravigliosa. È una delle esperienze più belle e totalizzati che poteva capitarmi, nonostante i risultati non siano stati quelli che tutti si spettavano»

Vuoi restare?

«Io certamente, Voglio fare tutto quello che è possibile per fare felici i tifosi del Napoli»

ilnapolista © riproduzione riservata