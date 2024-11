Success come Cerri e Abraham non segnava da tempo immemore. Siamo l’acqua di Lourdes della Serie A

Finito l’applauso per il ricordo del terremoto partono i cori razzisti contro Napoli mentre inquadrano Cannavaro e il vice discutere in napoletano

😔 Non c’è spazio nemmeno più per la collera. Siamo quel che resta di una squadra di pallone. Siamo riusciti a far segnare persino questa Udinese. Success, come Cerri e come Abraham non segnava da tempo immemore. Siamo l’acqua di Lourdes della Serie A.

😶Pronti via un commosso ricordo del terremoto del Friuli. Finito l’applauso partono i cori razzisti contro Napoli mentre inquadrano Cannavaro ed il vice discutere in lingua napoletana. Tutto così disarmonicamente grottesco.

🙄Lobotka prova a spiegare geometria al vuoto. Non succede niente, ma proprio niente. Davvero niente. Pare ferragosto…

Fine primo tempo: zero a zero.

🤗Alla ripresa sembriamo pimpanti. Cajuste cambia ritmo, Politano piede, Victor con mezza palla ci porta in vantaggio.

Incredibile: uno a zero.

🥹Calzona fa il primo cambio al 75esimo e toglie un incantevole Cajuste per Traoré l’autore del fallo inutile da cui scaturisce il pareggio. Abbiamo capito perché non fa i cambi: Nun ‘e sape ffa!!!

😠 Ostigard perfetto fino al 92esimo ci ha ricordato perché nessuno degli allenatori lo abbia mai schierato… Assurdo.

👊Abbiano buttato altri due punti. Siamo una barca senza rotta, navighiamo affidandoci alle correnti. Undici partite di fila subendo almeno un gol. Calzona ha avuto la giostra ma non è mai stato capace di inserire il gettone.

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❤️

