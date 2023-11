Sticchi Damiani: «Ora quando il Lecce subirà gol, cercheremo un pestone, tanto si trova sempre»

Il presidente del Lecce a Dazn: «Il finale è stato una favola rovinata dall’utilizzo del Var; solo in alcune partite c’è l’uso del Var super attento».

Il Lecce pareggia contro il Milan 2-2, rimontando la gara. Il presidente giallorosso Sticchi Damiani commenta il finale del match con il gol di Piccoli annullato:

«Il finale è stato una favola rovinata dall’utilizzo del Var, che sta diventando diabolico. Bisogna usare la tecnologia in questo modo anche con le altre squadre. Ora tutte le volte che il Lecce subirà gol cercheremo anche un minimo pestone, tanto un pestone si trova sempre. Si sta prendendo una direzione dove se si vuole cercare un minimo dettaglio, lo si trova; ci sono partite dove episodi così non vengono neanche controllati. Noi qui viviamo il calcio con passione, rischiamo con l’esasperazione dell’utilizzo del Var di rovinare il bello di questo sport».

Ancora:

«Bisognerebbe dare dei criteri uniformi: in alcune partite c’è l’uso del Var super attento. Cerco faticosamente ogni giorno di trasferire in questa piazza rispetto per la classe arbitrale, passo spesso per un presidente troppo accondiscendente ed educato».

IL COMMENTO DI MARELLI SUL GOL ANNULLATO:

«Sul rinvio fate attenzione alla posizione di Abisso, non vede nulla perché è girato. C’è un contatto che può essere anche considerato piuttosto casuale tra Piccoli e Thiaw. Il tocco sul piede c’è. Abisso era girato, è un piccolo errore arbitrale. Abisso doveva guardare in direzione dei giocatori. Il motivo per cui è stato richiamato al Var è che non ha visto il contatto. Contatto leggero, posso essere d’accordo, ma la linea è che quando ci sono contatti in azioni che poi portano al gol, il Var interviene. La linea è questa. La ratio è sempre la stessa. Il Var è intervenuto perché qualcosa era sfuggito all’arbitro».

