Bagnaia: «Ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo l’ultima gara»

Le prime parole a Sky dopo la vittoria: «Penso che sia stata una stagione veramente bella, purtroppo Barcellona ha influito un po’ troppo sui risultati dopo, ma vincere oggi è qualcosa di incredibile»

Pecco Bagnaia è di nuovo campione del mondo.

Queste le prime parole dopo la vittoria del gp di Valencia e del mondiale: «Un sogno. Purtroppo ultimamente il sabato ci fa penare sempre, poi la domenica arriviamo e siamo i più forti quindi sono contentissimo. Penso che sia stata una stagione veramente bella, purtroppo Barcellona ha influito un po’ troppo sui risultati dopo, ma vincere oggi è qualcosa di incredibile. Ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo la gara. Voglio ringraziare tutti»

Com’è stata la gara dopo aver visto Martin out:

«Non ho visto Martin out, altrimenti sarebbe stato più facile. Più che altro avevo paura della pressione gomma davanti, allora ho cercato di star dietro a qualcuno dopo l’inizio. E’ stata la scelta giusta perché dopo la pressione è andata su e tutto è andato meglio. Ho provato a star davanti e a spingere. Meglio di così non potevo chiedere»

Le parole di Davide Tardozzi: «Confermarsi è difficilissmo, Martin è stato velocissimo nella seconda parte di stagione, sarà probabilmente il contendente dei prossimi anni. Siamo contenti di averli entrambi su una Ducati»

Cosa è successo durante la gara:

Bagnaia è campione del mondo. A ventuno giri dalla fine del gran premio di Valencia, Martin è caduto e ha rovinato il suo sogno di conquistare il mondiale.

Lo spagnolo era già teso dalla partenza, quando si è portato in seconda posizione e nel tentativo di attacccare Bagnaia è uscito fuori pista, rischiando di far cadere entrambi. Martin è rientrato poi in ottava posizione, e nella foga di rimontare è caduta portandosi con sé il connazionale Marc Marquez.

Bagnaia è scattato dalla pole position per una penalità data a Vinales:

Penalità per Vinales, Bagnaia scatterà dalla pole position a Valencia.

Oggi a Valencia si deciderà il campione del mondo di Moto Gp. Maverik Vinales ha ricevuto una penalità di tre posizioni in griglia per non aver rispettato la bandiera nera con il cerchio arancione ed essere immediatamente uscito dalla pista dopo aver riscontrato dei problemi durante il warm up. Sarà allora Pecco Bagnaia a partire dalla pole position. Si tratta di una svolta importante che potrebbe garantire a Bagnaia di riconfermarsi campione del mondo.

