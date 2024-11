Il Last Dance di Mbappé a Parigi: “sollevare la Champions darebbe al divorzio con il Psg un’aria di festa”

Lo scrive Le Parisien. Questa sera la semifinale di ritorno contro il Dortmund: “La finale di Champions segnerebbe la fine di sette anni di convivenza”

“Psg-Dortmund farà da sfondo alla sua ultima uscita europea al Parco dei Principi ma, come ogni idolo, il pubblico spera che non rimanga indifferente alle lusinghe“. Le Parisien spera ancora in un colpo di coda di Kylian Mbappé. Questa sera il francese sarà impegnato al Parco dei Principi contro il Dortmund, semifinale di ritorno della Champions. Il suo compito è ribaltare l’1-0 dell’andata.

Dalla prossima stagione “non giocherà più la Champions al Parco dei Principi, ma se il Paris riuscirà a ribaltare il risultato contro contro i tedeschi, continuerà a far sognare i tifosi francesi ancora una volta, a Londra, un luogo strano per una finale di Champions League, che segnerebbe la fine di sette anni di convivenza“.

L’ultima partita di Champions di Mbappé al Parco dei Principi

Scrive Le Parisien:

“Kylian Mbappé e il Psg vogliono lo stesso finale. Poi verrà il momento di lasciarsi“. Probabile che questa sera il parigino venga schierato nella sua posizione naturale e non da centravanti come all’andata.

“Con la testa serena, il corpo rigenerato da cinque giorni interi senza partite, Mbappé parte alla conquista della sua quarta finale in un torneo internazionale, dopo due finali Mondiali e una in Champions League, tutte e tre da giocatore del Psg e prima dei 25 anni. Segno che il suo matrimonio d’amore con il club della capitale ha avuto un significato per entrambe le parti. Segnare nella semifinale di ritorno, vivere un ultimo ballo dopo sette anni di riflessione sull’ultimo passo possibile per sollevare la Coppa delle Grandi Orecchie darebbe a questo divorzio ormai pianificato un’aria di festa“.

Un fantasma a Dortmund, è anche di Kylian la colpa del gol subito (L’Equipe)

Psg sconfitto dal Signal Iduna Park. L’andata della semifinale di Champions va al Borussia Dortmund grazie un gol di Fullkrug dal vago sapore vintage. L’Equipe ha analizzato la prestazione di Mbappé sottolineando come, per diverse ragioni, il francese non sia stato determinante come ci si aspettava.

Scrive l’Equipe:

“Kylian Mbappé ha vissuto una serata molto delicata mercoledì al Signal Iduna Park. L’attaccante del Psg ha la sua parte di responsabilità nell’unico gol della partita. Non aver pressato abbastanza velocemente Nico Schlotterbeck, autore del passaggio per Füllkrug“.

