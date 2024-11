Il Dortmund sbanca Parigi e torna in finale di Champions. A Luis Enrique e Mbappé restano sette pali

Batte 1-0 il Psg. Se il Bayern domani eliminasse il Real Madrid, ci sarebbe la rivincita della finale del 2013. Allora vinsero i bavaresi

Il Dortmund sbanca Parigi e torna in finale di Champions. Disfatta per Luis Enrique e Mbappé: tra andata e ritorno il Psg ha colpito sette pali (comprese le traverse). Il Borussia Dortmund è meritatamente in finale di Champions League. Dopo aver vinto 1-0 in Germania, ha battuto il Psg con identico risultato anche al Parco dei Principi. Decisivo il gol di testa di Hummels a inizio ripresa: Donnarumma è rimasto fermo, non è uscito, anche se il pallone era alto. Ma lui non è certo bassino.

Il Dortmund torna in finale undici anni dopo. Nel 2013 i gialli allenati da Klopp furono battuti dal Bayern di Monaco. All’89esimo minuto segnò Robben. Potrebbe essere arrivato il momento della rivincita. Bisognerà attendere domani sera l’esito della sfida tra il Real Madrid e i bavaresi. All’andata è finita 2-2. Domani si giocherà al Santiago Bernabeu.

I tedeschi hanno meritato la finale. Sia per quel che hanno mostrato in Champions. Sia per il modo sciagurato in cui lo scorso anno persero la Bundesliga all’ultima partita. Fu una beffa atroce. Quest’anno la Bundesliga l’ha vinta il Leverkusen. Ma il Borussia si è preso una soddisfazione quasi altrettanto importante: la conquista della finale di Champions che si disputerà a Wembley il prossimo 1° giugno.

Per il Psg è una sconfitta che fa male. Mbappé saluta Parigi senza riuscire ad alzare la Champions. Luis Enrique potrà dire di aver vinto la Ligue1: poca roba.

