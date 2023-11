Martin cade e rovina tutto. Pecco Bagnaia è campione del mondo a ventuno giri dalla fine del gran premio di Valencia.

Bagnaia è campione del mondo. A ventuno giri dalla fine del gran premio di Valencia, Martin è caduto e ha rovinato il suo sogno di conquistare il mondiale.

Lo spagnolo era già teso dalla partenza, quando si è portato in seconda posizione e nel tentativo di attacccare Bagnaia è uscito fuori pista, rischiando di far cadere entrambi. Martin è rientrato poi in ottava posizione, e nella foga di rimontare è caduta portandosi con sé il connazionale Marc Marquez.

Bagnaia è scattato dalla pole position per una penalità data a Vinales:

Penalità per Vinales, Bagnaia scatterà dalla pole position a Valencia.

Oggi a Valencia si deciderà il campione del mondo di Moto Gp. Maverik Vinales ha ricevuto una penalità di tre posizioni in griglia per non aver rispettato la bandiera nera con il cerchio arancione ed essere immediatamente uscito dalla pista dopo aver riscontrato dei problemi durante il warm up. Sarà allora Pecco Bagnaia a partire dalla pole position. Si tratta di una svolta importante che potrebbe garantire a Bagnaia di riconfermarsi campione del mondo.

Martin vince la Sprint, Bagnaia domani vince il Mondiale col quinto posto.

Lo spagnolo Jorge Martin vince la gara sprint di Valencia e rosicchia sette punti da Bagnaia quando manca una sola gara all’assegnazione del titolo: il gran premio vero e proprio.

Bagnaia è partito bene, poi però ha perso posizioni probabilmente a causa della scelta della gomma posteriore: ha scelto la dura invece della morbida come hanno fatto gli altri. . In ogni caso 14 punti restano un congruo vantaggio che consente all’italiano di poter vincere anche arrivando quinto domani.

Bagnaia ottimo: secondo (parte in prima fila), Jorge Martin al via solo sesto.

Si sono invertiti i rapporti di forza dopo il venerdì al limite e oltre la correttezza da parte di Jorge Martin. Oggi la storia è cambiata. Innanzitutto Bagnaia ha superato la prova del Q1 ed è entrato tra i primi dieci. Dopodiché nelle prove ufficiali è arrivato secondo dietro Vinales con l’Aprilia che ha ottenuto la pole position. A chiudere la prima fila Zarco. Solo sesto, invece, Martin oggi molto nervoso. Oggi alle 15 la gara sprint.

