Lindstrom verrà ceduto ma serve una proposta importante. Il Napoli lo pagò 30 milioni (Tmw)

Il danese non ha convinto il Napoli. Potrebbe essere inserito come contropartita in un’eventuale trattativa oppure in prestito con diritto di riscatto

Il Napoli ha deciso il futuro di Jesper Lindstrom. Dopo solo una stagione, il danese lascerà Napoli. Il danese non ha convinto e potrebbe essere usato come contropartita. In Bundesliga ha molti estimatori. Per averlo il club azzurro ha pagato 30 milioni. Per cederlo serve quindi una proposta importante oppure potrebbe anche essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Tmw.

Lindstrom via da Napoli dopo solo un anno

Scrive Tuttomercatoweb:

“Il Napoli ha deciso: Jesper Lindstrom verrà ceduto nella prossima estate. Il danese non ha convinto in azzurro e ora potrebbe essere inserito come contropartita in un’eventuale trattativa, ma ha anche un discreto mercato in Bundesliga, dove ha lasciato un ottimo ricordo negli anni all’Eintracht Francoforte. La valutazione è un problema: pagato 30 milioni un anno fa, ha un contratto fino al 2028 e sarà a bilancio per 24 milioni. Serve quindi una proposta importante, a meno che non possa essere ceduto in prestito con diritto di riscatto”.

Il Napoli gli fa perdere anche la Nazionale. È già il nuovo Michu

Lindstrom non è nella lista convocati della nazionale danese. C’era da aspettarselo, visto il poco minutaggio che l’attaccante del Napoli sta collezionando quest’anno. Senza dimenticare che ha sulla coscienza il gol sbagliato a Barcellona. È il nuovo Michu che si mangiò un gol epico contro l’Atletico Bilbao.

Arrivato dall’Eintracht come il colpo del mercato: 25 milioni di euro. Né Garcia né Mazzarri hanno capito cosa fare di lui, adesso tocca vedere se andando avanti con la gestione Calzona, il danese riuscirà a trovare più spazio. La vediamo dura dopo la serata in Champions. Per ora, gli tocca ingoiare il boccone amaro di non poter giocare neanche con la nazionale.

Tempo fa il Napolista scrisse della mancanza di minutaggio di Lindstrom. Il Comitato di Liberazione di Lindstrom (CLL): al via le trattative per il rilascio.

ilnapolista © riproduzione riservata