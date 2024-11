Lo United post-Ferguson: una serie di imbarazzanti umiliazioni, come la semifinale di Fa Cup (Telegraph)

Vittoria grazie a un rigore concesso dal Var contro il Coventry, squadra che milita in Championship. “Poco nell’era post-Fergie è stato così imbarazzante”

Cristal Palace-Manchester United 4-0. La peggiore stagione del Manchester United da quando Ferguson se n’è andato. La peggior partita sotto la gestione di Ten Hag. “Il fatto è che per la maggior parte dei tifosi dello United la sconfitta di lunedì a Selhurst Park non è stata una sorpresa“, scrive il Telegraph. Dopo Ferguson, i tifosi dello United hanno sperimentato che il peggio non ha mai fine. “Quando continui a fare gli stessi errori tattici nella vana speranza di non ripeterli, è normale aspettarsi tali umiliazioni“.

L’elenco della ignominie del Manchester United post-Ferguson

Il Telegraph però ricorda che la sconfitta contro il Cristal Palace “non si avvicini nemmeno alla lista dei cinque momenti più imbarazzanti che il club ha vissuto da quando Sir Alex Ferguson si è dimesso“.

Il 5 marzo dell’anno scorso, lo United di Ten Hag prese sette gol dal Liverpool di Klopp. “Una difesa a quattro con Luke Shaw, Lisandro Martinez e Rafael Varane fatti a pezzi da Mohammed Salah e i suoi compagni. La stranezza è che per 40 minuti ad Anfield la squadra di Erik ten Hag è sembrata in palla. Poi, dopo aver subito il primo gol poco prima dell’intervallo, si sono accartocciati come un sacchetto di carta umido. I giocatori dello United, strapagati, sembravano voler essere ovunque piuttosto che effettuare un contrasto“.

Questo è solo il primo. C’è anche il 4-0 subito in casa del Brentford. “Ten Hag era appena arrivato all’Old Trafford e gli fu data un’immediata e cruda dimostrazione del compito che lo attendeva“.

Sullo United si è abbattuta anche la vendetta di Mourinho. 4 ottobre 2020, il portoghese sulla panchina del Tottenham rifilò sei gol a uno United rimasto in 10 dopo l’espulsione di Martial. “I giocatori dello United saranno stati felicissimi di non giocare davanti ai propri tifosi mentre venivano martellati dagli Spurs”. Allora sulla panchina dei Reds Devils c’era Solskjaer. Quella sconfitta ha “l’inizio della fine della sua esperienza in panchina“.

Sempre con il norvegese in panchina, lo United ne prese quattro anche dal Watford. La giornata seguente altri cinque gol dal Liverpool. “Un paio di settimane dopo la sconfitta casalinga per 5-0 contro il Liverpool, Solskjaer era già un uomo morto che camminava. Era opinione diffusa che avesse perso il rispetto dello spogliatoio“.

Tra i momenti peggiore della storia recente dello United, ci finisce anche il comportamento di Antony alla semifinale di Fa Cup. “Le vittorie non dovrebbero figurare in un elenco di ignominie. Ma poco nell’era post-Fergie è stato così imbarazzante come la prestazione dello United a Wembley il mese scorso contro il Coventry, squadra della Championship, seconda divisione inglese. Prima sono riusciti a farsi rimontare tre gol di vantaggio, poi solo l’intervento del Var all’ultimo minuto li ha salvati dalla sconfitta. Ma è stata l’esultanza di Antony dopo il rigore vincente a riassumere gran parte di ciò che fa rabbrividire nello United di oggi. Si è tuffato in un vortice celebrativo, mentre si copriva le orecchie in segno di scherno“.

