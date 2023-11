Tre posizioni di penalità per il pilota spagnolo, che non ha rispettato la bandiera nera con il cerchio arancione. Bagnaia partirà in pole.

Penalità per Vinales, Bagnaia scatterà dalla pole position a Valencia.

Oggi a Valencia si deciderà il campione del mondo di Moto Gp. Maverik Vinales ha ricevuto una penalità di tre posizioni in griglia per non aver rispettato la bandiera nera con il cerchio arancione ed essere immediatamente uscito dalla pista dopo aver riscontrato dei problemi durante il warm up. Sarà allora Pecco Bagnaia a partire dalla pole position. Si tratta di una svolta importante che potrebbe garantire a Bagnaia di riconfermarsi campione del mondo.

🚨 BREAKING: Viñales has been handed a 3-place penalty for not respecting the black flag with orange disk by not immediately leaving the track⚠️

This means that @PeccoBagnaia will launch from pole position in the race 👀 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/UjLP8gA8ex

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2023