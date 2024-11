Il declino dello United è colpa di Ten Hag eppure il Bayern ci sta pensando (la Sueddeutsche)

Ratcliffe a fine stagione lo licenzierà. “13 sconfitte in Premier League, più che mai in una sola stagione e 81 i gol subiti, non accadeva da 47 anni”.

Anche la Sueddeutsche si è accorto della pessima stagione del Manchester United. Eppure Ten Hag, allenatore dei Reds Devils è in lizza per diventare il nuovo tecnico del Bayern Monaco. “La vera vergogna per il Manchester United lunedì sera non è stata la sconfitta per 4-0 contro il Crystal Palace. Era quasi prevedibile”. Allo United collezionano prestazioni imbarazzanti, “13 sconfitte in Premier League, più che mai in una sola stagione. 81 i gol subiti a livello ufficiale, cosa che non accadeva da 47 anni“.

Ten Hag si sopravvaluta e il Bayern potrebbe cascarci

Dopo dieci anni, lo United non farà la Champions League. Ma tutto questo non basta a Ten Hag che “crede ancora di essere l’allenatore giusto che può cambiare il corso delle cose allo United“. In verità “il (mancato) sviluppo della squadra è la più grande delusione dei due anni alla guida della squadra” e “ora potrebbe diventare il successore di Tuchel all’FC Bayern“.

Ancora oggi, Ten Hag “sembra sopravvalutare se stesso e la sua squadra“. Si è pure lamentato più volte del mercato ma “lui stesso gioca un ruolo chiave nei trasferimenti“. Ormai Ratcliffe, il nuovo proprietario di minoranza e responsabile della direzione sportiva, lo licenzierà a fine stagione.

Nemmeno la finale di Fa Cup contro il City sembra essere sufficiente a salvare la sua posizione. Al suo posto potrebbe arrivare proprio Thomas Tuchel, la cui separazione dal Bayern è ormai certa. E il Bayern per Ten Hag potrebbe rivelarsi una manna dal cielo. “Conosce già l’ambiente al Bayern, avrebbe un’idea di gioco offensiva ma sarebbe utile se la stagione con lo United potesse concludersi con una nota positiva“.

Lo United post-Ferguson: una serie di imbarazzanti umiliazioni (Telegraph)

Cristal Palace-Manchester United 4-0. La peggiore stagione del Manchester United da quando Ferguson se n’è andato. La peggior partita sotto la gestione di Ten Hag. “Il fatto è che per la maggior parte dei tifosi dello United la sconfitta di lunedì a Selhurst Park non è stata una sorpresa“, scrive il Telegraph. Dopo Ferguson, i tifosi dello United hanno sperimentato che il peggio non ha mai fine. “Quando continui a fare gli stessi errori tattici nella vana speranza di non ripeterli, è normale aspettarsi tali umiliazioni”.

Tra i momenti peggiore della storia recente dello United, ci finisce anche il comportamento di Antony alla semifinale di Fa Cup. “Le vittorie non dovrebbero figurare in un elenco di ignominie. Ma poco nell’era post-Fergie è stato così imbarazzante come la prestazione dello United a Wembley il mese scorso contro il Coventry, squadra della Championship, seconda divisione inglese. Prima sono riusciti a farsi rimontare tre gol di vantaggio, poi solo l’intervento del Var all’ultimo minuto li ha salvati dalla sconfitta. Ma è stata l’esultanza di Antony dopo il rigore vincente a riassumere gran parte di ciò che fa rabbrividire nello United di oggi. Si è tuffato in un vortice celebrativo, mentre si copriva le orecchie in segno di scherno”.

