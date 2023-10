Verona, «è stato evitato che gli ultras napoletani arrivassero in centro per scontrarsi con i rivali»

L’Arena: a fine partita i veronesi hanno provato a raggiungere i napoletani nel parcheggio del Palasport. Hanno provato a scavalcare i cancelli

Ieri, prima e dopo la partita Verona-Napoli, la polizia ha avuto un bel da fare. Scontri tra tifoserie e tafferugli sparsi per la città di Verona, per lo più concentrati nella zona della stazione Porta Nuova e dello stadio Bentegodi.

A ricostruire i fatti è anche l’Arena, il quotidiano di Verona:

“È passata da poco un’ora dalla fine della partita. I tifosi del Napoli, rimasti all’interno del loro settore, in curva nord, iniziano ad affollare il parcheggio a loro dedicato, quello del palasport. I primi ultras, quelli che devono raggiungere la stazione, escono a bordo delle navette scortate dalle camionette della polizia. Per ogni bus almeno due mezzi. Il resto dei tifosi, quelli arrivati al Bentegodi in auto vengono fatti restare all’interno del parcheggio“.

La situazione sembra essere sotto controllo. Poi, però, alle 18:20 si riaccende di nuovo la miccia:

“Intorno al palasport […] un manipolo di ultras tentano di sfondare il cancello che dà direttamente sulla tangenziale. Inizia una pioggia di fumogeni che blocca la strada. È qui che sale ancora di più la tensione. Dal grande parcheggio riservato alla tifoseria locale, quello di via Dello sport, arrivano alcuni tifosi veronesi. Il contatto con i napoletani sembra inevitabile. Lancio di oggetti, ancora. Lancio di fumogeni, di nuovo. Alcuni supporter napoletani, rimasti ne parcheggio del palazzetto, provano a scavalcare il cancello”.

La situazione ritorna alla normalità solo alle 19, grazie all’intervento delle forze dell’ordine posizionata ad ogni varco della città. Dal comune di Verona diramano una nota:

“È stato evitato che gli ultras napoletani malintenzionati si recassero in centro a Verona per scontrarsi con i rivali. È questo quanto condiviso in una riflessione tra il sindaco Damiano Tommasi e il questore Roberto Massucci in merito ai servizi preventivi messi in campo ieri mattina”.

