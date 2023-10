Tottenham primo in Premier in attesa del big match Arsenal-City, battuto il Luton 1-0

Postecoglu trova la vittoria nel suggestivo stadio del Luton Town e si porta a +2 sul City e +3 sull’Arsenal che sfiderà i Cityzens domani

La cura Postecoglu sembra funzionare. Il Tottenham vince in dieci uomini 1-0 nel suggestivo stadio del Luton Town. A fine primo tempo secondo giallo a Bissouma che si butta poco fuori l’area di rigore. Per l’arbitro è simulazione ed esce il rosso all’indirizzo del calciatore maliano.

Il gol arriva in avvio di ripresa. Maddison, dopo uno scambio con Kulusevski alla bandierina del calcio d’angolo, pesca van de Ven che di sinistro trova la rete della vittoria.

Il Tottenham rimane l’unica squadra in Premier ad essere ancora imbattuta dopo otto giornate. Con la vittoria sul Luton conquistano il primo posto momentaneo in campionato, in attesa di Arsenal-Manchester City di domani pomeriggio.

Calcio da dietro, sul Napolista, scriveva questo di Postecoglu ad inizio ottobre:

“Dopo allenatori che hanno gestito la rosa con metodi terroristici come Espirito Santo, Mourinho, e Conte, l’australiano di Grecia ha portato una ventata di normalità più che benvenuta a nord Londra. L’annuncio di Ange Postecoglou come nuovo allenatore del Tottenham è stato accolto in Italia da una fastidiosa serie di risolini e alzate di spalle. Senza mezzi termini, si può scrivere che in patria Postecoglou è una vera leggenda del calcio. Alla luce di una carriera tanto unica, la scommessa fatta dalla dirigenza del Tottenham appare assolutamente comprensibile. Ancora di più visto che gli Spurs avranno il vantaggio di poter programmare una stagione senza coppe europee, la prima dal 2009/10, quando in panchina sedeva Harry Redknapp e il capitano si chiamava Robbie Keane. E allora, perché non sognare che a Postecoglou non riesca quello che ha già fatto in Australia, Giappone e Scozia? Sicuramente non ci sarà ad annoiarsi a guardare le partite del Tottenham il prossimo anno“.

