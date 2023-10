Spalletti ha fatto fuori Immobile (c’è qualcosa che non sappiamo). Non c’è Politano. Convocato Gatti

Spalletti e la Figc hanno reso pubblica la lista dei convocati per le partite di qualificazione dell’Europeo contro Malta e Inghilterra in programma il 14 ottobre a Bari e il 17 ottobre a Wembley. Confermati i “napoletani” Meret, Di Lorenzo e Raspadori. Non c’è invece Politano. Gli azzurri scelti, ruolo per ruolo, sono i seguenti:

Tra i grandi assenti manca soprattutto Ciro Immobile, l’attaccante della Lazio che non ha rispettato le aspettative degli altri inizi di stagione. Ma non può essere solo questo. C’è qualcosa che non sappiamo. Nella seconda partita, quella vinta contro l’Ucraina, quando andò in panchina, Immobile non entrò. Non sappiamo se ci siano state controversie per la scelta di Raspadori centravanti. Luciano Spalletti sembra aver preferito puntare sui giocatori in maggiore condizione fisica, come Berardi e Chiesa, che hanno trascinato le rispettive squadre in campionato. C’è Bonaventura che in effetti se lo merita. Non c’è Lorenzo Pellegrini ma è infortunato.