Garcia: «Prima della sosta dobbiamo vincere per non dare argomenti alla stampa»

In conferenza: «Seguiremo i nostri giocatori in giro con le nazionali. Per loro è importante vincere, a noi interessa che tornino senza infortuni»

In conferenza stampa, Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina alla carta stampata e a i giornalisti. Infatti, in sala stampa, hanno chiesto al tecnico francese se la soste in questo momento fosse un bene o un male.

Visto il ritmo preso dalla squadra di Garcia e i risultati positivi consecutivi (Real a parte) sarebbe un peccato se la sosta dovesse alterare qualcosa.

Le parole di Garcia in conferenza.

La sosta ora che sta trovando continuità è un bene o un male?

«Così è il calendario. Prima facciamo in modo di vincere domenica. Prima di una sosta si deve fare sempre un risultato positivo, per non dare “biscotti alla stampa”. Concentriamoci su questa cosa, poi seguiremo i nostri giocatori. Per loro è importante vincere con le nazionali, per noi è importanti che tornino senza infortuni».

All’indomani della sconfitta con il Real, il Corriere dello Sport scriveva questo:

“La stessa lucidità manca invece ancora una volta a Garcia, che toglie un brillantissimo Politano per Elmas e rinuncia a spingere su una delle due fasce da cui è partito il contropiede azzurro. Anche perché la parte di jolly che entra a venti minuti dalla fine e gioca in due ruoli diversi non giova al talento macedone, rischiando di trasformarlo in un ibrido e di indebolire la sua leadership. Il tecnico francese dimostra ancora una volta di non essere pienamente sintonizzato con il gruppo. Ma siamo all’inizio di stagione e il Napoli è un’architettura complessa che richiede tempo e capacità di ascolto anche a un allenatore di qualità”.

A fine conferenza anche la domanda sul “consiglio dei saggi”. Garcia ha dichiarato che si diverte a leggere le ricostruzioni fornite dai diversi quotidiani. Segno, questo, che la realtà è ben diversa.

