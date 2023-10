Napoli, la Supercoppa si dovrebbe tenere tra il 20 e il 26 gennaio (Tmw)

La Serie A ha pubblicato i cambiamenti del calendario dovuti alla Supercoppa Italiana. Su Tuttomercatoweb ipotizzano una finale tra il 20 e il 26 gennaio

Il Napoli potrebbe giocare la Supercoppa italiana nella famosa final four nella fine di gennaio, ma il calendario subisce diverse modifiche. Come riportato dalla Lega nel comunicato “Variazione finestre di gara” sulla diciannovesima giornata:

“Si disputa domenica 7 gennaio 2024, secondo la programmazione standard”.

E per la ventunesima:

“Si disputa domenica 21 gennaio 2024 con due anticipi a mercoledì 17 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 18.30 e 20.45, due anticipi a giovedì 18 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 18.30 e 20.45, ed il resto delle gare secondo la programmazione che sarà resa nota all’esito della definizione dei prossimi anticipi e posticipi”.

Gli anticipi della seconda coinvolgono proprio le squadre che giocheranno la Supercoppa in Arabia Saudita: Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina. Secondo Tuttomercatoweb, la data in cui dovrebbero scontrarsi le quattro partecipanti della competizione in questione sarebbe tra il 20 e il 26 gennaio.

“Al momento, la soluzione più quotata vede le semifinali in campo il 21 e 22 gennaio, con finale in programma il 25. Sotto questo profilo, però, manca ancora una conferma ufficiale da parte della Lega, che non arriverà oggi ma nei prossimi giorni”.

E poi seguono i cambiamenti della Coppa Italia:

“Cambiano anche ottavi e quarti di finale della Coppa Italia. Lo stravolgimento del calendario cambia anche le date della fase a eliminazione diretta della coppa nazionale”.

Gli ottavi di finale si giocheranno il 6, il 20 dicembre e poi il 3 gennaio, mentre i quarti, invece si giocheranno il 10 gennaio.

