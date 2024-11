Conte-Napoli: nessun segnale da De Laurentiis che rischia di lasciarselo sfuggire (Repubblica)

“Il futuro resta incerto e pure l’arrivo di Conte al Napoli – senza una svolta rapida – minaccia di diventare un altro film di fantascienza”

Domani alle 18:00 si gioca Napoli-Roma, gli azzurri devono assolutamente vincerla se vogliono inseguire l’Europa League. Intanto De Laurentiis è in cerca di un allenatore per la prossima stagione. Piace Conte, che sarebbe pronto a riscattare il Napoli dopo questa stagione disastrosa, ma manca un segnale forte da parte di De Laurentiis.

Se Adl vuole Conte deve sbrigarsi

Lo scrive “Repubblica“:

“La scelta decisiva sarà quella del nuovo allenatore e il presidente sta rischiando di farsi sfuggire di mano Antonio Conte. Tra i due i rapporti sono infatti ottimi e l’ex ct della Nazionale sarebbe felice di tornare sulla ribalta della Serie A sulla panchina con vista sul Golfo, convinto com’è che non troverebbe al suo arrivo solamente macerie. Il gruppo gli piace e l’allenatore pugliese è certo che sarebbe in grado di riportarlo ad altissimi livelli, colmando il vuoto di leadership causato dall’addio di Spalletti. Il tempo passa però e da Adl nessun segnale concreto, con la nuova stagione ormai alle porte. Il futuro resta incerto e pure l’arrivo di Conte al Napoli – senza una svolta rapida – minaccia di diventare un altro film di fantascienza”.

Il Napolista su Conte al Napoli

Viva Conte al Napoli: non è un aziendalista ma questi sono problemi di De Laurentiis

I nomi degli allenatori accostati al Napoli ormai li conoscono tutti. Conte, Pioli, Gasperini, Italiano.

E a turno, circolarmente, ogni giorno ce ne è uno dato per certo. Insomma è come una mensa che ogni giorno della settimana prevede un cibo diverso. Salvo a ripetersi identico ogni settimana.

La verità la conosce soltanto il presidente. Che fa bene a non parlarne con nessuno perché quando un cosa la si conosce in due non è più un segreto. Inoltre conoscendolo non si può escludere che dal cappello a cilindro esca fuori il quinto nome.

Ieri è tornato prepotentemente alla ribaltata il nome di Conte. Ovviamente sarei felicissimo se Conte fosse il prescelto. Il curriculum, la personalità, la grinta del personaggio sono una forte garanzia di rilancio della squadra e della società in generale. Ed indubbiamente è nel gruppo di nomi che girano il più qualificato per distacco per quanto attiene a titoli conquistati. Diciamo la verità un allenatore con un prestigio che lo vede subito dopo i mostri sacri : Ancelotti, Guardiola, Klopp…

ilnapolista © riproduzione riservata