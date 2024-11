Calzona perde Zielinski: lesione di basso grado alla gamba sinistra. Salta la Roma

Il report dell’allenamento di oggi. Olivera si è allenato in gruppo. Zielinski ha svolto terapie così come anche Gollini

Il Napoli perde Zielinski per la partita della Roma. Durante l’allenamento odierno a Castel Volturno, il polacco ha svolto terapie a causa di una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra. Terapie anche per Gollini.

C’è una buona notizia per Calzona: Olivera è tornato ad allenarsi in gruppo.

Tegola in vista della Roma: out Zielinski

Il report dell’allenamento:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Olivera si è allenato in gruppo. Zielinski ha svolto terapie per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra occorso nell’allenamento di ieri. Terapie per Gollini”.

Sky, l’Europa League è la migliore delle ipotesi per il Napoli in questa stagione drammatica

A Sky fanno il punto della situazione sul Napoli. La lotta per un posto nelle competizioni europee è serrata. Ci sono almeno tre squadre ancora in lotta. Roma, Atalanta e Napoli si giocano quasi tutto in queste ultime partite di campionato. Domani lo scontro diretto tra Napoli e Roma. Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, chiarisce perché la squadra di Calzona deve continuare a credere nella qualificazione europea.

Le parole di Francesco Modugno, inviato di Sky Sport:

«Perché il Napoli deve crederci nell’Europa? Perché una reazione ci deve essere. Ieri le parole di Calzona sono suonate forti. Ha fatto riferimento all’orgoglio, alla personalità. Crederci perché bisogna dare un senso a questo finale di stagione. Il Napoli da ieri sera è in ritiro, domani nonostante una stagione drammatica, lo stadio sarà pieno. C’è un lavoro che prosegue. Eventualmente nella migliore delle ipotesi sarà Europa League, ma questo è l’obiettivo e il Napoli deve trovare dentro la forza per crederci e per provarci».

ilnapolista © riproduzione riservata