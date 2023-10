Supercoppa italiana, gli arabi cambiano le date: non più dal 4 all’8 gennaio

La Lega Serie A comunica che sarà posticipata. Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina le quattro squadre impegnate

Poco prima del fischio d’inizio della serata di Champions che vede il Napoli di Garcia affrontare il Real Madrid di Ancelotti, arriva dalla Lega serie A la notizia dello slittamento della Supercoppa italiana

a Supercoppa italiana, che verrà impegnate Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina, in Arabia Saudita, avrà un cambiamento di data. La final four che inizialmente era stata programmata tra il 4 e l’8 gennaio sarà posticipata, come comunicato dalla Lega Serie A:

“La Lega Serie A informa di aver ricevuto, da parte delle Autoritá sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di Gennaio 2024, della EA SPORTS FC SUPERCUP. Le nuove date verranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ottobre”.

In precedenza si era deciso

La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita e cambia format a partire dalla prossima stagione. È questa la decisione della Lega Serie A sulla competizione nazionale che cambierà radicalmente già a partire dal prossimo anno. Il nuovo format della Supercoppa italiana seguirà quello già adottato negli ultimi anni in Spagna. La competizione, infatti, prevederà ben 4 squadre, due in più rispetto alla versione tradizionale. Le 4 saranno: le due finaliste della Coppa Italia e la prima e la seconda classificata dello scorso campionato. Se una delle finaliste arriverà seconda in campionato, come per esempio l’Inter, o la Juventus se le dovessero essere restituiti i 15 punti di penalizzazione, allora sarà la terza classificata in Serie A a partecipare.

Il torneo si disputerà in Arabia nei prossimi due anni, poi sono previsti due anni di pausa e ulteriori due anni del torneo in Arabia. Il format a quattro squadre non è comunque definitivo e si potrà decidere di tornare alla versione con due formazioni partecipanti.

