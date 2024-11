Il ministro per lo sport: «C’è bisogno che assieme alle istituzioni migliori il contesto del calcio, e che si facciano nuovi stadi. Mi auguro una stagione di svolta»

Abodi: «C’è litigiosità nel mondo del calcio, bisogna mettere fine ai personalismi. Sono pronto ad intervenire»

«È un lungo periodo che si registra una certa litigiosità nel mondo del calcio, cambia forme e interpreti, ma è interesse comune che si metta fine ai personalismi», queste le parole del ministro Abodi durante una convention politica a Pescara.

«Ho ragionevole fiducia nel futuro perché penso che il sistema debba funzionare, debba essere produttivo e competitivo», ha aggiunto il ministro.

Abodi: «Bisogna migliorare il contesto del calcio e fare nuovi stadi»

«C’è bisogno che assieme alle istituzioni migliori il contesto del calcio, e che si facciano nuovi stadi. Mi auguro una stagione di svolta. Non sarò un traghettatore: se le cose non dovessero mettersi sulla strada giusta non starò a guardare e certamente interverrò».

Poi Abodi ha speso delle parole per la terna arbitrale femminile che sarà presente nella partita tra Inter e Torino:

«È un fatto eccezionale che mi auguro diventi normale».

Gravina, presidente della Figc, è stato ospite all’evento “Il Foglio” a San Siro.

Gravina, tra i tanti argomenti, ha parlato della litigiosità tra la Federcalcio e la Lega Serie A. «Anzitutto la litigiosità federazione-lega sarei attento a gestirla, io con moltissimi presidenti di Lega ho un ottimo rapporto. Se portiamo sul piano personale alcune forme di rancore di soggetti che pensano di continuare a gestire il mondo del calcio a proprio piacimento ci posso fare poco: ho un pessimo carattere, non sono disponibile a fare passi indietro su alcuni temi. Se parlo di Lotito? Sì e chi accompagna il processo del lotitismo in Italia. Credo che la federazione italiana sia tra le più importanti a livello mondiale, siamo gli unici al mondo ad aver la divisione paralitica sperimentale».

