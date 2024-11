Spalletti: «Già vuoto il Maradona mi emozionava, sentire poi il sentimento dei napoletani una cosa bellissima»

Sui social della Tim: «Sono nel paradiso del calcio, l’Italia è il punto più alto della mia professione. Lo scudetto? Ottovolante di sentimenti»

Luciano Spalletti ha ricordato l’esperienza al Napoli attraverso una intervista rilasciata alla Tim e pubblicata sui canali social dell’azienda. Il ct azzurro con il Napoli ha vinto lo scudetto dopo 33 anni dall’ultimo successo del club.

Spalletti: «Lo scudetto? Siamo sull’ottovolante dei sentimenti»

Spalletti ha ricordato la prima volta al Maradona: «Vederlo vuoto già mi emozionava, per cui ero curioso di cosa mi sarebbe aspettato nel sentirlo urlare pienamente il sentimento dei napoletani per questo sport. È stata una cosa bellissima. Lo scudetto? Siamo sull’ottovolante dei sentimenti. Ho ricevuto cose incredibili da poter descrivere. È stato un momento bellissimo che mi porterò dietro per tutta la vita».

Spalletti e la nazionale Italiana

«La nazionale è l’ascensore per il paradiso. Sono nel paradiso del calcio. Poter vestire l’uniforme dell’Italia è unico, per me è il punto più alto della mia professione. Spero di poter ridare altrettanta gioia a tutti gli italiani».

Spalletti e la panchina d’oro:

«Ho ricevuto questo premio così importante grazie ai miei colleghi. Da loro ho imparato tantissime cose e spero che possano vivere un momento così. Li ringrazio, oltre a ringraziare i miei calciatori che mi hanno dato questa gioia, così come tutta Napoli».

Spalletti torna al Maradona per la prima volta dopo lo scudetto (CorSport)

Al Maradona c’è un ospite d’onore. Sugli spalti dello stadio, ad assistere a Napoli-Frosinone ci sarà l’attuale ct della nazionale italiana, Luciano Spalletti. L’ex tecnico del Napoli è l’artefice dello scudetto dell’anno scorso. A Sky segnalano come Spalletti «Sia visibilmente emozionato».

“L’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, dopo la vittoria della scorsa stagione, non era mai più tornato. Sarà dunque la prima volta che rivedrà la sua ex squadra in casa da vicino. Il fischio d’inizio della sfida è in programma per le 12:30. Sulla panchina azzurra ovviamente ci sarà Francesco Calzona. L’allenatore, dopo l’esperienza con Sarri tra il 2015 e il 2018, era tornato al Napoli nell’estate del 2021 proprio nello staff di Spalletti”.

